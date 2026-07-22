Windows 11 : la mise à jour d’août 2026 est disponible en Release Preview, voici ce qui arrive

Microsoft vient de déployer une version préliminaire de la mise à jour d’août 2026 de Windows 11 sur le canal Release Preview, pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider.

Cette future mise à jour – à destination de Windows 11 version 25H2 et Windows 11 version 24H2 – va être déployée auprès du grand public dans les semaines à venir en tant que mise à jour facultative, puis en tant que mise à jour obligatoire le mois prochain, en août (si aucun problème majeur n’est détecté).

Comme d’habitude, je vous fais un petit tour d’horizon des principales nouveautés qui sont prévues par Microsoft dans cette prochaine mise à jour (août 2026) de Windows 11 !

Info : le canal Release Preview est la dernière étape avant la sortie officielle d’une mise à jour. Les versions qui y sont publiées sont généralement stables et proches de celles qui seront proposées au grand public. Cette phase permet à Microsoft de recueillir les derniers retours et d’apporter d’éventuels correctifs avant la diffusion générale.

L’Explorateur de fichiers affiche plus clairement la taille des fichiers

On commence par l’Explorateur de fichiers qui bénéficie de quelques améliorations :

Dans la vue « Détails », la taille des fichiers est désormais affichée avec l’unité la plus adaptée (Ko, Mo ou Go) , au lieu d’être systématiquement exprimée en kilo-octets.

, au lieu d’être systématiquement exprimée en kilo-octets. Vous pouvez ouvrir un dossier dans un nouvel onglet depuis la barre d’adresse ou la page d’accueil de l’Explorateur de fichiers en cliquant dessus avec le bouton central de la souris .

. Microsoft a amélioré la qualité d’affichage des miniatures des fichiers dans la section « Recommandé » de la page d’accueil.

Windows Hello (re)prend en charge les lecteurs d’empreintes externes

La sécurité de connexion renforcée de Windows Hello (Enhanced Sign-in Security, ESS) devient compatible avec les lecteurs d’empreintes externes. Jusqu’ici réservée aux ordinateurs dotés d’un capteur biométrique intégré, cette protection peut désormais être utilisée sur tous les ordinateurs en utilisant un lecteur d’empreintes USB compatible avec ESS.

Cette nouveauté avait déjà été intégrée dans la mise à jour de février 2026 (KB5077181), mais Microsoft l’avait retirée le 9 avril 2026 et reportée à une future mise à jour. Elle fait donc son retour dans cette mise à jour d’août 2026.

Pour en profiter, vous devez connecter un lecteur d’empreintes compatible avec la sécurité de connexion renforcée de Windows Hello, puis ouvrir les Paramètres -> Comptes -> Options de connexion et suivre les instructions pour enregistrer votre empreinte.

La nouvelle option « Sécurité de connexion renforcée » (« Enhanced sign-in security ») dans les Paramètres -> Comptes -> Options de connexion / © Microsoft

De nouveaux réglages pour le défilement du pavé tactile

Sur les PC portables qui en sont équipés, deux nouveaux réglages pour les pavés tactiles de précision sont disponibles :

Vitesse de défilement et de zoom : vous pouvez désormais ajuster la vitesse à laquelle le contenu défile lorsque vous faites glisser deux doigts sur le pavé tactile ;

: vous pouvez désormais ajuster la vitesse à laquelle le contenu défile lorsque vous faites glisser deux doigts sur le pavé tactile ; Défilement accéléré : plus vous répétez rapidement le geste de défilement, plus la vitesse augmente, ce qui permet de parcourir plus facilement une longue page ou un document volumineux.

Ces deux options sont accessibles dans les Paramètres -> Bluetooth et appareils -> Pavé tactile -> Défilement et zoom.

Les nouvelles options ajoutées par Microsoft pour les pavés tactiles : vitesse du défilement et du zoom (« Scroll speed » et « Zoom speed ») et défilement accéléré (« Accelerated scrolling ») / © Microsoft

La recherche Windows devient plus efficace et plus tolérante aux fautes

La tant décriée recherche Windows bénéficie de trois nouveautés :

Recherche de fichiers : vous pouvez désormais retrouver un fichier à partir d’une partie de son nom, sans avoir à en saisir le début exact. Par exemple, une recherche avec le mot « avril » peut faire apparaître un document nommé « CompteRenduRéunionAvril » ;

: vous pouvez désormais retrouver un fichier à partir d’une partie de son nom, sans avoir à en saisir le début exact. Par exemple, une recherche avec le mot « avril » peut faire apparaître un document nommé « CompteRenduRéunionAvril » ; Recherche d’applications : Windows reconnaît mieux les noms incomplets ou mal orthographiés. Par exemple, si vous saisissez « calcult » au lieu de « Calculatrice », l’application peut tout de même apparaître dans les résultats ;

: Windows reconnaît mieux les noms incomplets ou mal orthographiés. Par exemple, si vous saisissez « calcult » au lieu de « Calculatrice », l’application peut tout de même apparaître dans les résultats ; Recherche de paramètres : Windows comprend mieux les termes utilisés pour décrire le réglage recherché, même s’ils ne correspondent pas à son intitulé exact. Par exemple, une recherche avec les mots « agrandir le texte » peut vous conduire vers l’option correspondante dans l’application Paramètres.

Les Widgets deviennent plus discrets

Microsoft apporte deux ajustements aux Widgets afin de les rendre plus discrets :

Pastille de notification : la pastille affichée sur l’icône des Widgets dans la barre des tâches adopte désormais la couleur d’accentuation de Windows, au lieu d’apparaître systématiquement en rouge. Elle s’intègre ainsi mieux au reste de l’interface et évoque moins une alerte urgente ;

: la pastille affichée sur l’icône des Widgets dans la barre des tâches adopte désormais la couleur d’accentuation de Windows, au lieu d’apparaître systématiquement en rouge. Elle s’intègre ainsi mieux au reste de l’interface et évoque moins une alerte urgente ; Widgets sur l’écran de verrouillage : sur les nouveaux PC ou après une nouvelle installation de Windows 11, seule la météo est désormais affichée par défaut. Vous pouvez toujours ajouter manuellement d’autres widgets, comme le sport, la bourse ou le trafic routier, depuis les Paramètres.

La pastille de notification du bouton Widgets adopte désormais la couleur d’accentuation du système / © Microsoft

Le panneau du compte Microsoft change d’apparence

Microsoft a modernisé la présentation du panneau Compte qui s’ouvre lorsque vous cliquez sur votre image de profil en bas à gauche du menu Démarrer. Celui-ci affiche également une pastille qui vous permet de connaître rapidement l’état de votre abonnement Microsoft.

Cette nouvelle présentation est uniquement disponible si vous utilisez Windows 11 avec un compte Microsoft.

Le nouveau panneau « Compte » dans le menu Démarrer / © Microsoft

La Loupe gêne moins la lecture sur les écrans tactiles

Qu’est-ce que la Loupe ? La Loupe est un outil d’accessibilité intégré à Windows 11 qui permet d’agrandir une partie ou l’intégralité de l’écran afin de rendre les textes, images et éléments de l’interface plus faciles à voir. Elle peut fonctionner en plein écran, sous forme de loupe flottante ou dans une vue ancrée à l’écran. La Loupe peut également suivre le pointeur de la souris, le curseur de texte ou encore la saisie au clavier pour faciliter la navigation.

Sur les appareils à écran tactile, la Loupe n’affiche désormais plus par défaut les deux barres situées sur les bords droit et inférieur de l’écran. Celles-ci permettent de déplacer la zone agrandie, mais peuvent masquer une partie du contenu et gêner la lecture.

Si vous préférez utiliser les barres de défilement pour naviguer dans une zone agrandie, vous pouvez les réactiver à tout moment dans les Paramètres -> Accessibilité -> Loupe.

La nouvelle option « Afficher les barres tactiles lors de l’utilisation d’un appareil à écran tactile » dans les Paramètres -> Accessibilité -> Loupe / © Microsoft

Accès vocal peut désormais isoler votre voix

Qu’est-ce que Accès vocal ? Accès vocal est une fonctionnalité d’accessibilité de Windows 11 qui permet de contrôler entièrement son PC à la voix, sans avoir besoin de connexion Internet. Grâce à Accès vocal, vous pouvez ouvrir et basculer entre les applications, naviguer sur le Web, rédiger des e-mails, dicter du texte ou encore interagir avec l’interface – le tout, simplement avec votre voix.

L’application Accès vocal gagne une nouvelle option appelée « Isolation de la voix ». Elle permet à Windows de mieux comprendre ce que vous dites lorsque d’autres personnes parlent autour de vous ou que votre environnement est bruyant.

Dans Accès vocal, trois modes de traitement du microphone sont ainsi disponibles :

« Isolation de la voix » : atténue à la fois les voix humaines et les bruits ambiants afin que Windows puisse mieux se concentrer sur votre voix ;

: atténue à la fois les voix humaines et les bruits ambiants afin que Windows puisse mieux se concentrer sur votre voix ; « Supprimer uniquement le bruit de fond » : réduit uniquement les bruits ambiants, comme les frappes au clavier ou une porte qui claque ;

: réduit uniquement les bruits ambiants, comme les frappes au clavier ou une porte qui claque ; « Aucun filtre » : conserve le son capté par votre microphone sans lui appliquer de traitement particulier.

La nouvelle option « Isolation de la voix » dans Accès vocal / © Microsoft

Pour utiliser l’isolation de la voix, vous devrez suivre un court assistant de configuration dans lequel il vous sera demandé de lire un paragraphe à voix haute. Cette étape permet à Windows d’analyser votre voix afin de mieux la distinguer des autres sons captés par le microphone.

L’assistant pour la configuration du mode « Isolation de la voix » / © Microsoft

Accès vocal prend également en charge le coréen, qui rejoint les langues déjà compatibles.

Autres améliorations et changements

Batterie et alimentation : vous pouvez de nouveau choisir le niveau de batterie à partir duquel l’économiseur d’énergie s’active automatiquement. Microsoft indique également que les réglages d’alimentation modifiés dans l’application Paramètres sont désormais appliqués à tous les modes de gestion de l’alimentation, afin que vos préférences soient conservées lorsque vous passez de l’un à l’autre.

Windows Update : le calcul de la progression d’une mise à jour devient plus précis. Microsoft a également revu le processus de nettoyage effectué après l’installation afin de limiter son impact sur les performances du PC.

Impression : les imprimantes utilisant le protocole sécurisé IPPS peuvent imprimer davantage de pages par minute.

Sons système : Microsoft indique avoir adapté certains sons de Windows 11 au mode sombre, sans préciser quels sons ont été modifiés ni en quoi ils diffèrent de ceux utilisés avec le mode clair.

Configuration initiale de Windows 11 (OOBE) : lors de la configuration initiale de Windows 11, un nouveau message présente les fonctions de contrôle parental qui permettent de protéger les membres de votre famille.

Pointeur de la souris : Windows mémorise mieux la taille que vous avez choisie pour le pointeur de la souris.

Saisie vocale : la fonctionnalité « dictée fluide » – qui corrige automatiquement la grammaire, la ponctuation et les mots de remplissage pendant que vous parlez – est désormais désactivée par défaut pour les nouveaux utilisateurs. Cette fonctionnalité est arrivée en France avec la mise à jour de juillet 2026 (KB5101650). Microsoft a aussi ajouté une courte présentation de la fonctionnalité lors de sa première utilisation.

Composants d’IA : sur les PC Copilot+ compatibles, vous pouvez désormais désinstaller le composant d’IA dédié à la génération d’images lorsqu’il est présent sur votre ordinateur.

Date et heure : Windows détecte plus efficacement les situations dans lesquelles il doit vous proposer de modifier votre fuseau horaire.

Barre des tâches : Microsoft a amélioré l’affichage de la zone de notification sur les appareils tactiles qui ont activés le mode tablette.

Explorateur de fichiers : Microsoft a corrigé le bref écran gris qui pouvait apparaître à l’ouverture de l’Explorateur de fichiers. La page d’accueil ne revient aussi plus brusquement en haut lorsque vous vous trouvez plus bas dans la fenêtre.

Menu Démarrer : Windows mémorise désormais correctement la présentation choisie pour la liste des applications — par catégories, en grille ou sous forme de liste — afin de la conserver à la prochaine ouverture du menu Démarrer. Microsoft a également amélioré la navigation au clavier dans cette liste des applications.

Cette mise à jour porte le numéro KB5095093. Elle fait passer Windows 11 version 25H2 à la build 26200.8728 et Windows 11 24H2 à la build 26100.8728.

Cette mise à jour est pour le moment réservée aux membres du programme Windows Insider inscrits sur le canal Release Preview. Elle sera proposée à l’ensemble des utilisateurs dans le cadre de la mise à jour facultative d’août 2026 de Windows 11.