Microsoft vient de lever le voile sur plusieurs détails importants concernant Windows 11 version 26H1 : quels processeurs sont officiellement compatibles, quelle est sa durée de support et à qui s’adresse vraiment cette version ? Autant de questions auxquelles la firme de Redmond répond désormais noir sur blanc dans plusieurs documents officiels.

Une version réservée aux puces Snapdragon X2

Disponible depuis le début de l’année exclusivement sur certains appareils, Windows 11 26H1 n’est pas une version destinée à tout le monde — loin de là. Microsoft la qualifie lui-même de « hardware-optimized release » (version optimisée pour le matériel), une formulation inédite qui dit beaucoup sur la nature de cette version. Concrètement, il s’agit d’une version de Windows 11 conçue pour accompagner le lancement de nouveaux processeurs.

Selon la documentation officielle de Microsoft, les seuls processeurs actuellement pris en charge pour Windows 11 26H1 sont les suivants :

Fabricant Nom du processeur Série Qualcomm® Snapdragon™ X2 Plus X2P Qualcomm® Snapdragon™ X2 Elite X2E Qualcomm® Snapdragon™ X2 Elite Extreme X2E

Si vous possédez un PC Copilot+ de première génération — avec une puce Snapdragon X Elite ou X Plus — vous ne pouvez pas mettre à niveau votre PC vers Windows 11 26H1. Cette version arrive uniquement préinstallée sur les nouveaux appareils équipés de ces nouvelles puces X2.

Microsoft précise par ailleurs que la liste des processeurs supportés pourra s’étoffer au fil du temps, à mesure que de nouvelles puces respectant les mêmes critères (sécurité, fiabilité, configuration système minimale) seront commercialisées.

Quelle durée de support pour Windows 11 26H1 ?

Dans un autre document officiel, Microsoft a également précisé le cycle de vie de cette version, et il varie selon l’édition utilisée :

Éditions Famille, Professionnel, Professionnel Éducation et Professionnel pour les Stations de travail : support jusqu’au 14 mars 2028 , soit environ 25 mois.

: support jusqu’au , soit environ 25 mois. Éditions Éducation, Entreprise et Entreprise à sessions multiples : support prolongé jusqu’au 13 mars 2029, soit environ 37 mois, ce qui représente un peu plus de 3 ans.

Pour rappel, Windows 11 26H1 n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités côté utilisateur. Cette nouvelle version repose avant tout sur une nouvelle plateforme technique, nom de code « Bromine », destinée à prendre en charge cette nouvelle génération de processeurs plus performants et plus efficients.

Ce qu’il faut retenir