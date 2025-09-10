Windows 11 23H2 : la mise à jour de septembre 2025 (KB5065431) est disponible, quoi de neuf ?

Ce 9 septembre 2025, Microsoft a déployé la mise à jour KB5065431 pour Windows 11 23H2. Cette mise à jour mensuelle obligatoire inclut plusieurs correctifs de sécurité (81 vulnérabilités dont 2 failles zero-day ont été corrigées) ainsi que des corrections de bugs.

Cette nouvelle mise à jour mensuelle – estampillée KB5065431 – est à destination de toutes les éditions de Windows 11 23H2 (Famille, Professionnel, Éducation et Entreprise). Après son installation, votre système passera à la build 22631.5768.

Envie de savoir ce qui se cache derrière cette mise à jour ? Découvrez ci-dessous les changements, les améliorations ainsi que les corrections de bugs qu’elles apportent à votre PC sous Windows 11 23H2 !

KB5065431 : que contient la mise à jour d’août 2025 pour Windows 11 23H2 ? ✨

La mise à jour de septembre 2025 pour Windows 11 23H2, estampillée KB5065431, apporte exclusivement des corrections de bugs, dont voici les plus importants :

Correctif Explorateur de fichiers : correction d’un bug où un seul dossier s’affichait au lieu du contenu habituel avec les fichiers récents.

: correction d’un bug où un seul dossier s’affichait au lieu du contenu habituel avec les fichiers récents. Correctif Contrôle parental (Family Safety) : correction d’un problème où la demande d’approbation « Demander l’autorisation » ne s’affichait pas lors de l’ouverture d’une application bloquée. Cette demande s’affiche normalement lorsqu’un enfant tente d’ouvrir une application restreinte, afin qu’un parent puisse approuver ou refuser son utilisation.

: correction d’un problème où la demande d’approbation « Demander l’autorisation » ne s’affichait pas lors de l’ouverture d’une application bloquée. Cette demande s’affiche normalement lorsqu’un enfant tente d’ouvrir une application restreinte, afin qu’un parent puisse approuver ou refuser son utilisation. Correctif Copilot : correction d’un problème empêchant de relancer Copilot après l’utilisation de la touche Copilot du clavier. Cette touche permet de lancer l’assistant Copilot sans passer par l’interface graphique.

: correction d’un problème empêchant de relancer Copilot après l’utilisation de la touche Copilot du clavier. Cette touche permet de lancer l’assistant Copilot sans passer par l’interface graphique. Correctif Narrateur : correction d’un bug où le Narrateur lisait incorrectement le nom de la case à cocher « Protection renforcée de la reconnaissance faciale » dans les paramètres de Windows Hello. Le Narrateur est l’outil de lecture d’écran intégré pour les utilisateurs aveugles ou malvoyants.

: correction d’un bug où le Narrateur lisait incorrectement le nom de la case à cocher « Protection renforcée de la reconnaissance faciale » dans les paramètres de Windows Hello. Le Narrateur est l’outil de lecture d’écran intégré pour les utilisateurs aveugles ou malvoyants. Correctif Gestion des périphériques : correction d’un problème où la stratégie du stockage amovible ne bloquait pas correctement les périphériques externes comme les clés USB. Cette stratégie est souvent utilisée en entreprise pour sécuriser les postes contre les accès non autorisés.

: correction d’un problème où la stratégie du stockage amovible ne bloquait pas correctement les périphériques externes comme les clés USB. Cette stratégie est souvent utilisée en entreprise pour sécuriser les postes contre les accès non autorisés. Correctif Explorateur de fichiers : correction d’un bug qui ralentissait la navigation ou l’ouverture du menu contextuel (clic droit), lorsque plusieurs sites SharePoint étaient synchronisés avec l’Explorateur de fichiers.

: correction d’un bug qui ralentissait la navigation ou l’ouverture du menu contextuel (clic droit), lorsque plusieurs sites SharePoint étaient synchronisés avec l’Explorateur de fichiers. Correctif Partage de fichiers : correction d’un problème entraînant des délais inattendus lors de l’accès à des fichiers sur un partage SMB via une connexion QUIC. QUIC est un protocole réseau moderne conçu pour améliorer la latence des connexions.

: correction d’un problème entraînant des délais inattendus lors de l’accès à des fichiers sur un partage SMB via une connexion QUIC. QUIC est un protocole réseau moderne conçu pour améliorer la latence des connexions. Correctif Système de fichiers (ReFS) : correction d’un problème où l’activation simultanée de la déduplication et de la compression pouvait faire planter le système. ReFS est principalement utilisé dans les environnements serveurs ou de sauvegarde.

: correction d’un problème où l’activation simultanée de la déduplication et de la compression pouvait faire planter le système. ReFS est principalement utilisé dans les environnements serveurs ou de sauvegarde. Correctif Connectivité réseau : correction d’un problème empêchant le Wi-Fi de se reconnecter automatiquement après une mise à jour des stratégies de groupe (GPO). Ce comportement pouvait impacter les environnements d’entreprise.

: correction d’un problème empêchant le Wi-Fi de se reconnecter automatiquement après une mise à jour des stratégies de groupe (GPO). Ce comportement pouvait impacter les environnements d’entreprise. Correctif Bureau à distance : correction d’un bug dans les environnements RDS (Remote Desktop Services) où les caméras nouvellement connectées n’étaient pas détectées pendant les sessions à distance.

: correction d’un bug dans les environnements RDS (Remote Desktop Services) où les caméras nouvellement connectées n’étaient pas détectées pendant les sessions à distance. Correctif Compatibilité des applications : correction d’un problème où les utilisateurs sans droits administrateur recevaient des invites UAC (contrôle de compte d’utilisateur) inattendues lors de l’installation ou la réparation de certaines applications utilisant un installeur MSI (comme Office 2010 ou AutoCAD). La mise à jour de septembre 2025 réduit la fréquence de ces invites et permet aux administrateurs d’ajouter des applications à une liste d’autorisation pour éviter les invites UAC.

Pour installer la mise à jour de septembre 2025 (KB5065431) sur votre PC Windows 11 23H2, vous avez deux possibilités :

via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2025-09 Mise à jour cumulative pour Windows 11 Version 23H2 pour les systèmes x64 (KB5065431) » s’affiche. Cliquez sur Installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil.

via le catalogue Microsoft Update : KB5065431 [Windows 11, version 23H2] (catalog.update.microsoft.com)

