Windows 10 : Microsoft Defender continuera de recevoir des mises à jour jusqu’en 2028

Le 14 octobre 2025 a marqué la fin du support de Windows 10. Depuis cette date, Microsoft ne publie plus de mises à jour de sécurité, de nouvelles fonctionnalités ni d’assistance technique pour son ancien système d’exploitation.

Mais la firme a tenu à rassurer les utilisateurs : l’antivirus intégré Microsoft Defender continuera de fonctionner sur Windows 10 pendant encore plusieurs années.

Microsoft Defender Antivirus reste opérationnel après la fin du support de Windows 10

Dans un billet officiel publié sur le blog Microsoft Tech Community, Microsoft annonce que Microsoft Defender Antivirus restera compatible avec Windows 10, même après la fin du support du système, et continuera de protéger les appareils “to the best of its ability” (“dans la mesure du possible”).

L’entreprise précise que les utilisateurs continueront de recevoir des Security Intelligence Updates (SIU), c’est-à-dire les mises à jour de définitions de menaces utilisées par Microsoft Defender Antivirus. Ces mises à jour seront maintenues jusqu’en octobre 2028, soit trois années supplémentaires après la fin du support standard de Windows 10. Cette période correspond à la durée du programme Extended Security Updates (ESU), destiné aux appareils qui ne peuvent pas encore migrer vers Windows 11.

Microsoft précise toutefois que Microsoft Defender Antivirus seul ne constitue pas une stratégie de sécurité complète.

Ce que recommande Microsoft pour les appareils sous Windows 10

Malgré tout, Microsoft invite les utilisateurs à migrer vers Windows 11 dès que possible :

« Le passage à Windows 11 est fortement recommandé pour les PC éligibles à la mise à niveau. »

Selon Microsoft, Windows 11 offre les dernières améliorations de sécurité, de performances et de fiabilité, avec un support continu sans frais supplémentaires. Les appareils qui restent sous Windows 10 seront plus vulnérables, même avec les mises à jour de définitions antivirus.

Pour les utilisateurs qui ne peuvent pas encore mettre à niveau leur système, la société propose le programme Extended Security Updates (ESU), qui fournit des correctifs de sécurité critiques et importants pour Windows 10 pendant quelques années supplémentaires, selon le contexte :

Les entreprises peuvent acheter le programme ESU pour une durée maximale de trois ans, ou l’obtenir sans coût additionnel avec un abonnement Windows 365 .

En résumé

Microsoft confirme que Microsoft Defender Antivirus continuera de protéger les PC sous Windows 10 jusqu’en octobre 2028, grâce à la poursuite des mises à jour de définitions de sécurité.

Cette prolongation correspond à la durée du programme ESU (Extended Security Updates), mais Microsoft rappelle que la migration vers Windows 11 reste la solution la plus sûre et la plus durable pour rester protégé.