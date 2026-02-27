Il y a quelques jours, Canonical dévoilait la mascotte officielle d’Ubuntu 26.04 LTS « Resolute Raccoon », un raton laveur au design géométrique minimaliste. La suite logique vient d’arriver : l’entreprise a maintenant dévoilé le fond d’écran par défaut qui accompagnera la prochaine version LTS de la distribution lors de sa sortie le 23 avril 2026.

Un raton laveur mis en valeur sur un dégradé violet

Fidèle à la tradition Ubuntu, le nouveau fond d’écran place la mascotte au centre d’un riche dégradé de violet. Ce qui change par rapport aux cinq dernières versions, c’est le traitement graphique qui l’entoure : exit les formes géométriques angulaires et les effets de papier plié qui caractérisaient les précédents fonds d’écran, place à des formes courbes qui encadrent le raton laveur dans un cercle rayonnant.

Le fond d’écran par défaut d’Ubuntu 26.04 « Resolute Raccoon »

Le résultat est visuellement plus doux et équilibré. La mascotte, placée dans un motif circulaire en forme de soleil, ressort clairement grâce à un contraste plus élevé que sur certaines versions précédentes — la version Plucky Puffin (Ubuntu 25.04), par exemple, était critiquée pour son manque de lisibilité avec son manchot perdu dans un fond très sombre.

Plusieurs variantes disponibles dès maintenant

Le fond d’écran sera proposé en plusieurs variantes de couleur : une version claire (light), une version atténuée (dimmed) et une version sombre (dark).

Les utilisateurs qui ne souhaitent pas le fond d’écran par défaut pourront également choisir parmi une sélection de fonds d’écran communautaires, une habitude bien ancrée chez Ubuntu.

Pour ceux qui tournent déjà sur les builds quotidiennes d’Ubuntu 26.04, le fond d’écran devrait arriver via une mise à jour dans les prochains jours. Et pour les plus impatients, il est d’ores et déjà possible de télécharger les versions haute résolution directement depuis un dossier Google Drive mis à disposition par Canonical.

