Après deux ans de développement, Debian 13 « Trixie » est officiellement disponible depuis le 9 août 2025 ! Connue pour sa stabilité exemplaire, Debian est utilisé sur de nombreux ordianteurs et serveurs à travers le monde, et sert de base à de nombreuses autres distributions populaires comme Ubuntu, Linux Mint ou elementary OS. Les changements de cette version 13 se propageront tôt ou tard à une grande partie de l’écosystème Linux.

Debian 13.0 s’appuie sur le noyau Linux 6.12 LTS et propose par défaut l’environnement de bureau GNOME 48, selon la méthode d’installation choisie. Comme pour les versions précédentes, Debian bénéficiera d’un support de 3 ans, puis d’un support à long terme (LTS) de 2 ans, ce qui garantit une prise en charge jusqu’en 2030.

Les développeurs précisent que Trixie — nom de code de Debian 13 inspiré des personnages de la saga Toy Story — intègre plus de 14 000 paquets supplémentaires par rapport à la précédente version, Debian 12 « Bookworm ».

Sans plus tarder, découvrons maintenant toutes les nouveautés de Debian 13 « Trixie » !

Les nouveautés de Debian 13 « Trixie »

Noyau Linux 6.12

Le noyau Linux est le « cœur » du système d’exploitation, celui qui gère la communication entre le matériel et le logiciel. Debian 13 adopte le noyau Linux 6.12, une version LTS (Long Term Support, support à long terme) qui bénéficiera de mises à jour pendant plusieurs années.

Ce noyau introduit notamment le code de Linux temps réel (PREEMPT_RT – un ensemble de modifications du noyau visant à réduire la latence et à rendre le système plus réactif), des optimisations pour les processeurs Intel Arrow Lake et Lunar Lake, un meilleur support des ordinateurs portables, la compatibilité avec les cartes graphiques AMD RDNA 4, le Raspberry Pi 5 et des optimisations de performance.

Support de l’architecture RISC-V 64 bits

Pour la première fois, Debian prend officiellement en charge l’architecture riscv64 (RISC‑V 64 bits). Les ordinateurs avec un processeur RISC‑V 64 bits peuvent donc accueillir Debian et accéder désormais à l’ensemble des paquets et logiciels de la distribution.

RISC‑V est une architecture d’instructions ouverte pour les processeurs. À la différence des architectures propriétaires comme le x86 d’Intel ou l’ARM utilisé dans les SoC de Qualcomm, RISC-V est une architecture ouverte, libre de droits, que chacun peut exploiter librement. Ces dernières années, elle a gagné du terrain dans les systèmes embarqués, l’Internet des objets (IoT) et même les centres de données.

Support de l’architecrture i386 réduit

Le support pour les processeurs 32 bits (i386) est désormais fortement réduit. Concrètement, il n’est plus possible d’installer Debian 13 sur un ordinateur équipé d’un processeur uniquement 32 bits : il faut désormais au minimum un processeur 64 bits compatible SSE2, une technologie introduite au début des années 2000.

Aucun noyau ni installateur n’est fourni pour l’architecture i386, et il n’existe aucune procédure de mise à niveau directe pour passer de Debian 12 32 bits à Debian 13.

Améliorations de l’installateur

L’installateur de Debian reçoit plusieurs améliorations importantes :

Démarrage HTTP : il est maintenant possible d’installer Debian directement depuis Internet, sans support physique (clé USB ou CD/DVD).

: il est maintenant possible d’installer Debian directement depuis Internet, sans support physique (clé USB ou CD/DVD). Sauvetage Btrfs : l’installateur peut désormais réparer un système utilisant ce système de fichiers avancé.

: l’installateur peut désormais réparer un système utilisant ce système de fichiers avancé. Debian Blends : on peut installer directement depuis l’installateur des ensembles de logiciels spécialisés (éducation, science, etc.).

: on peut installer directement depuis l’installateur des ensembles de logiciels spécialisés (éducation, science, etc.). Le support pour les claviers des MacBook ARM (M1/M2) a été amélioré, facilitant l’installation sur ces machines.

Le Secure Boot est désormais plus fiable sur les architectures AMD64 et ARM64.

Nouveau comportement pour /tmp

/tmp est désormais monté en mémoire vive (tmpfs) par défaut sur les nouvelles installations de Debian 13. Concrètement, cela signifie que les fichiers temporaires créés par le système ou les applications sont stockés directement dans la RAM au lieu du disque dur. Ce changement permet d’accéder plus rapidement à ces fichiers temporaires et améliore donc les performances globales, notamment lors de la création ou de la manipulation de fichiers temporaires volumineux.

Les fichiers placés dans /tmp sont automatiquement supprimés après 10 jours d’inactivité, et ceux de /var/tmp après 30 jours. Cela aide à éviter l’accumulation inutile de données temporaires. En contrepartie, ce choix réduit légèrement la mémoire vive disponible, ce qui pourrait poser problème sur les machines disposant de peu de RAM.

APT 3.0

APT, l’outil de gestion de paquets de Debian, fait un grand pas en avant avec sa version 3.0. Le changement le plus technique est l’arrivée de Solver3, un nouveau moteur de résolution des dépendances. Il s’agit d’un algorithme de « backtracking » capable de gérer plus efficacement les installations et mises à jour complexes, en trouvant de meilleures solutions lorsqu’il y a des conflits entre paquets.

Côté interface, APT devient plus clair et plus visuel : l’affichage est désormais coloré et utilise le vert pour les installations et les mises à jour, le jaune pour les rétrogradations et le rouge pour les suppressions. Les barres de progression ont aussi été améliorées avec un alignement en colonnes qui facilite la lecture et la compréhension des opérations en cours.

En arrière-plan, Debian remplace GnuTLS par OpenSSL pour offrir un meilleur support cryptographique et améliorer la sécurité. Une nouvelle commande modernize-sources permet de convertir automatiquement les anciens fichiers .list en format .sources , plus moderne et plus flexible. Enfin, la commande apt distclean a été ajoutée pour supprimer rapidement les fichiers de cache inutiles, ce qui aide à garder un système propre et léger.

Nouveau thème par défaut

Le thème « Ceratopsian », inspiré du personnage Trixie de Toy Story et créé par Elise Couper, habille les fonds d’écran, l’écran de connexion, l’installeur et le menu GRUB de Debian 13.

Mises à jour des environnements de bureau et des applications

Dans Debian 13, les environnements de bureau ont été mis à jour dans des versions plus récentes :

GNOME 48 (environnement de bureau par défaut) : cette version intègre de nouvelles fonctionnalités orientées « bien-être numérique » pour aider les utilisateurs à gérer leur temps devant l’écran, avec des outils pour limiter l’utilisation, activer un mode niveaux de gris ou recevoir des rappels de pause. GNOME 48 prend aussi en charge le HDR sur les écrans compatibles ainsi que le triple buffering (améliore la fluidité de l’affichage). Côté applications, Loupe remplace Eye of GNOME comme visionneuse d’images, Snapshot remplace Cheese pour la capture photo/vidéo, et Music prend la place de Rhythmbox pour la lecture audio. Le client BitTorrent Transmission n’est plus installé par défaut, mais reste disponible dans les dépôts.

(environnement de bureau par défaut) : cette version intègre de nouvelles fonctionnalités orientées « bien-être numérique » pour aider les utilisateurs à gérer leur temps devant l’écran, avec des outils pour limiter l’utilisation, activer un mode niveaux de gris ou recevoir des rappels de pause. GNOME 48 prend aussi en charge le HDR sur les écrans compatibles ainsi que le triple buffering (améliore la fluidité de l’affichage). Côté applications, Loupe remplace Eye of GNOME comme visionneuse d’images, Snapshot remplace Cheese pour la capture photo/vidéo, et Music prend la place de Rhythmbox pour la lecture audio. Le client BitTorrent Transmission n’est plus installé par défaut, mais reste disponible dans les dépôts. KDE Plasma 6.3 : cette version améliore la mise à l’échelle fractionnaire (fractional scaling) et le rendu sur les écrans haute résolution. La prise en charge des tablettes graphiques a été également été améliorée.

: cette version améliore la mise à l’échelle fractionnaire (fractional scaling) et le rendu sur les écrans haute résolution. La prise en charge des tablettes graphiques a été également été améliorée. Xfce 4.20 : cette version introduit Wayland (expérimental) et modernise le gestionnaire de fichiers Thunar avec de nouvelles options de personnalisation et une meilleure gestion du glisser-déposer.

: cette version introduit Wayland (expérimental) et modernise le gestionnaire de fichiers Thunar avec de nouvelles options de personnalisation et une meilleure gestion du glisser-déposer. LXDE 13 et LXQt 2.1.0.

Et au niveau des applications de bureau, sont désormais inclues :

Firefox 128 ESR (mise à jour prévue vers 140 ESR).

(mise à jour prévue vers 140 ESR). LibreOffice 25.x .

. GIMP 3.0 .

. Python 3.13, PostgreSQL 17, MariaDB 11.8, OpenJDK 21, PHP 8.4, Apache 2.4.64, Nginx 1.26.

Vous pouvez télécharger Debian 13 depuis le site officiel de Debian, dans différents formats : image minimale, complète, live ou optimisée pour le cloud. Les images DVD 64 bits incluent GNOME 48 et les applications essentielles, sans nécessiter Internet pendant l’installation.

Si vous avez déjà un ordinateur ou un serveur sous Debian 12, vous pouvez le mettre à jour vers Debian 13 en suivant ces instructions :

Sauvegardez vos données. Mettez à jour le système : Bash sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo apt update sudo apt full-upgrade Modifiez /etc/apt/sources.list pour remplacer bookworm par trixie . Relancez sudo apt update puis sudo apt full-upgrade . Redémarrez votre système.

Liens connexes