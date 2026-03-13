Je vous avais dit qu’il n’y aurait pas de troisième prolongation du support de Firefox sur Windows 7. Eh bien finalement si 😅 Mozilla vient de repousser une nouvelle fois la fin du support de Firefox sur Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, cette fois jusqu’à fin août 2026.

J’avais pourtant dit que c’était la dernière fois…

Le mois dernier, je titrais sans ambiguïté : « Firefox dit adieu à Windows 7, 8 et 8.1 : cette fois, il n’y aura pas de troisième prolongation ». Il y avait de bonnes raisons de le croire : la page de support officielle de Mozilla avait été mise à jour et la date de fin de support de Firefox 115 ESR y était fixée à fin février 2026 (sans le symbole « ~ » qui indiquait jusque-là une date approximative). Le message semblait clair et définitif.

Et pourtant. Mozilla vient de faire volte-face (encore une fois) en accordant six mois de répit supplémentaires aux utilisateurs encore accrochés à ces vieilles versions de Windows.

Que dit Mozilla exactement ?

La décision est officialisée sur la page de support de Mozilla, qui a été discrètement mise à jour. Firefox 115 ESR continuera donc de recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’à fin août 2026. Mozilla précise que le support sera ensuite réévalué, sans promettre de nouvelle prolongation au-delà de cette date.

La justification reste la même que lors des précédentes prolongations : Mozilla souhaite s’assurer que ses utilisateurs puissent « continuer à naviguer sur le web ». En clair, un nombre suffisamment important d’utilisateurs tourne encore sur ces anciens systèmes d’exploitation pour que Mozilla ne se résigne pas à les abandonner.

À noter que cette prolongation concerne également les utilisateurs de macOS 10.12 (Sierra), 10.13 (High Sierra) et 10.14 (Mojave), qui se trouvent dans la même situation : coincés sur un système d’exploitation qui ne reçoit plus de mises à jour de sécurité d’Apple et pour lesquels Firefox 115 ESR est le dernier navigateur encore maintenu.

Ce que ça change pour vous

Concrètement, si vous êtes sous Windows 7, 8 ou 8.1, votre Firefox continuera de recevoir des correctifs de sécurité jusqu’à la fin du mois d’août 2026. C’est une bonne nouvelle à court terme, mais la situation de fond reste identique : naviguer sur un système d’exploitation abandonné reste risqué et Firefox ne peut pas compenser à lui seul les failles de sécurité du système.

Mozilla le répète dans sa documentation : vous devez passer à Windows 10 ou Windows 11 pour continuer à surfer en toute sécurité. Et si votre machine ne peut pas supporter ces versions de Windows, Mozilla recommande de passer à Linux où Firefox reste entièrement maintenu.

Si vous avez besoin d’aide, ces tutoriels sont à votre disposition :

Ce qu’il faut retenir