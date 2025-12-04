Non, Microsoft n’a pas changé les processeurs compatibles avec Windows 11

Depuis ce matin, plusieurs médias affirment que Microsoft aurait « modifié la liste des processeurs compatibles » ou encore que la firme aurait « changé les règles » concernant les processeurs compatibles avec Windows 11. À lire ces articles, on pourrait croire que Microsoft a bouleversé ses exigences matérielles. La réalité est beaucoup plus simple… et nettement moins alarmante.
En réalité, la compatibilité processeur de Windows 11 n’a pas changé. Pas d’ajout, pas de retrait, pas de durcissement. Microsoft a uniquement modifié la présentation de la liste pour les processeurs Intel — et cette nouvelle mise en forme manque de précision. C’est tout.
Ce qui a réellement changé : la présentation, pas les règles
Jusqu’ici, Microsoft listait chaque processeur Intel compatible modèle par modèle, de façon très détaillée. Par exemple :
- Intel Core i7-14700
- Intel Core i7-14700K
- Intel Core i9-10900X
- Intel Core i9-10920X
- Intel Celeron 3865U
- Intel Celeron 3965U
- …
Désormais, la page de support de Microsoft n’affiche plus ce niveau de détail. La firme se contente de lister les séries et générations de processeurs compatibles. Par exemple :
- Intel Core i7 (14ᵉ génération)
- Intel Core Série 7000X
- Intel Celeron Série 3000
Cette modification rend la page moins précise, mais elle ne change en rien la liste des processeurs compatibles avec Windows 11. Aucun processeur compatible n’a été retiré. Aucun processeur incompatible n’a été ajouté.
Notez que ce changement de présentation ne concerne pour l’instant que les processeurs Intel. Les pages concernant les processeurs AMD et Qualcomm compatibles, elles, continuent encore d’afficher chaque modèle un par un — même si elles ne sont plus totalement à jour.
Pourquoi cette nouvelle présentation peut créer de la confusion
Passer d’une liste précise à une liste par série a deux effets négatifs : des processeurs compatibles n’apparaissent plus explicitement car ils sont noyés dans une série entière et des séries incluent des modèles non compatibles, ce qui peut donner l’impression que Microsoft a élargi le support.
Prenons deux exemples :
- Core i7-7820HQ : ce processeur est officiellement compatible mais uniquement sur le Surface Studio 2, grâce à des pilotes DCH certifiés.
- Celeron Série 3000 : sur dix processeurs de cette série, un seul est compatible : le Celeron 3867U.
Comment savoir si son processeur est compatible avec Windows 11 ?
Avec cette nouvelle présentation par séries et générations, il devient moins évident de déterminer si un processeur précis est vraiment compatible avec Windows 11. Certains modèles n’y apparaissent plus explicitement, tandis que d’autres donnent l’impression d’être pris en charge simplement parce qu’ils appartiennent à une série mentionnée.
Pour éviter tout doute, le moyen le plus fiable reste d’utiliser l’application PC Health Check de Microsoft, conçu justement pour vérifier si un PC remplit toutes les conditions : TPM 2.0, Secure Boot et bien sûr processeur compatible. PC Health Check fournit une réponse immédiate, sans interprétation et sans risque de se tromper en lisant une liste incomplète.
J’ai rédigé un tutoriel complet qui explique comment l’utiliser et comment interpréter les résultats :Windows 11 : comment vérifier si son PC est compatible ?
Ce que vous devez retenir
- La liste des processeurs compatibles avec Windows 11 n’a pas changé. Votre processeur n’a pas perdu (ou gagné) sa compatibilité du jour au lendemain.
- Microsoft a juste modifié la présentation des processeurs Intel compatibles (qui est bien moins précise qu’avant) dans sa documentation.