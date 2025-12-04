Non, Microsoft n’a pas changé les processeurs compatibles avec Windows 11

Depuis ce matin, plusieurs médias affirment que Microsoft aurait « modifié la liste des processeurs compatibles » ou encore que la firme aurait « changé les règles » concernant les processeurs compatibles avec Windows 11. À lire ces articles, on pourrait croire que Microsoft a bouleversé ses exigences matérielles. La réalité est beaucoup plus simple… et nettement moins alarmante.

En réalité, la compatibilité processeur de Windows 11 n’a pas changé. Pas d’ajout, pas de retrait, pas de durcissement. Microsoft a uniquement modifié la présentation de la liste pour les processeurs Intel — et cette nouvelle mise en forme manque de précision. C’est tout.

Ce qui a réellement changé : la présentation, pas les règles

Jusqu’ici, Microsoft listait chaque processeur Intel compatible modèle par modèle, de façon très détaillée. Par exemple :

Intel Core i7-14700

Intel Core i7-14700K

Intel Core i9-10900X

Intel Core i9-10920X

Intel Celeron 3865U

Intel Celeron 3965U

…

Ancienne présentation des processeurs Intel compatibles, avec une liste par modèle / Le Crabe Info

Désormais, la page de support de Microsoft n’affiche plus ce niveau de détail. La firme se contente de lister les séries et générations de processeurs compatibles. Par exemple :

Intel Core i7 (14ᵉ génération)

Intel Core Série 7000X

Intel Celeron Série 3000

Nouvelle présentation des processeurs Intel compatibles, avec une liste par série et génération / Le Crabe Info

Cette modification rend la page moins précise, mais elle ne change en rien la liste des processeurs compatibles avec Windows 11. Aucun processeur compatible n’a été retiré. Aucun processeur incompatible n’a été ajouté.

Notez que ce changement de présentation ne concerne pour l’instant que les processeurs Intel. Les pages concernant les processeurs AMD et Qualcomm compatibles, elles, continuent encore d’afficher chaque modèle un par un — même si elles ne sont plus totalement à jour.

Pourquoi cette nouvelle présentation peut créer de la confusion

Passer d’une liste précise à une liste par série a deux effets négatifs : des processeurs compatibles n’apparaissent plus explicitement car ils sont noyés dans une série entière et des séries incluent des modèles non compatibles, ce qui peut donner l’impression que Microsoft a élargi le support.

Prenons deux exemples :

Core i7-7820HQ : ce processeur est officiellement compatible mais uniquement sur le Surface Studio 2, grâce à des pilotes DCH certifiés.

: ce processeur est officiellement compatible mais sur le Surface Studio 2, grâce à des pilotes DCH certifiés. Celeron Série 3000 : sur dix processeurs de cette série, un seul est compatible : le Celeron 3867U.

Avec cette nouvelle présentation par séries et générations, il devient moins évident de déterminer si un processeur précis est vraiment compatible avec Windows 11. Certains modèles n’y apparaissent plus explicitement, tandis que d’autres donnent l’impression d’être pris en charge simplement parce qu’ils appartiennent à une série mentionnée.

Pour éviter tout doute, le moyen le plus fiable reste d’utiliser l’application PC Health Check de Microsoft, conçu justement pour vérifier si un PC remplit toutes les conditions : TPM 2.0, Secure Boot et bien sûr processeur compatible. PC Health Check fournit une réponse immédiate, sans interprétation et sans risque de se tromper en lisant une liste incomplète.

Vérification de la compatibilité d’un PC avec Windows 11 par PC Health Check / Le Crabe Info

J’ai rédigé un tutoriel complet qui explique comment l’utiliser et comment interpréter les résultats :

Ce que vous devez retenir