Vous souvenez-vous de ce bug agaçant signalé début décembre 2025 ? L’icône permettant de se connecter par mot de passe sur l’écran de verrouillage de Windows 11 avait tout simplement… disparu ! Bonne nouvelle : la mise à jour de février 2026 (KB5077181) règle définitivement le problème.

Un fantôme sur l’écran de verrouillage

Tout avait commencé avec la mise à jour facultative d’août 2025 (KB5064081). Après son installation — et celle de toutes les mises à jour publiées après elle, certains utilisateurs ne voyaient plus l’icône du mot de passe dans les options de connexion sur l’écran de verrouillage de Windows 11.

Pas de panique toutefois : l’icône était toujours là, invisible, comme un fantôme. Il suffisait de cliquer à l’endroit où elle aurait dû se trouver pour faire apparaître le champ de saisie et se connecter normalement.

Microsoft avait rapidement confirmé le bug et précisé que les utilisateurs les plus susceptibles d’être touchés étaient ceux en environnement d’entreprise ou géré par un service informatique. Les utilisateurs des éditions Famille ou Professionnel sur des ordinateurs personnels étaient, selon la firme de Redmond, très peu susceptibles de rencontrer le problème. Le bug ne concernait en plus que les utilisateurs ayant configuré au moins deux méthodes de connexion, par exemple mot de passe + code PIN. Si vous n’utilisiez que le mot de passe, Windows affichait directement le champ de saisie et vous étiez donc épargné.

La mise à jour de février 2026 corrige définitivement le bug

La mise à jour de février 2026 (KB5077181) de Windows 11 embarque avec elle un correctif qui corrige définitivement ce bug. Microsoft le formule ainsi dans ses notes de version :

« Correction d’un problème où l’icône du mot de passe pouvait ne pas apparaître dans les options de connexion de l’écran de verrouillage après l’installation de la mise à jour KB5064081 (ou d’une mise à jour ultérieure). »

Cinq mois après l’apparition du bug, l’icône du mot de passe est enfin de retour ! Les administrateurs système, qui subissaient ce problème au quotidien sur leurs parcs de machines, peuvent souffler.

Ce qu’il faut retenir