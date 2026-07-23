Ce n’est pas trop tôt ! Microsoft prépare enfin une nouvelle version de la fenêtre « Propriétés » de l’Explorateur de fichiers. Son interface actuelle repose encore sur des composants introduits à l’époque de Windows 95 et détonne aujourd’hui avec le reste du système. La nouvelle version adopterait un design entièrement modernisé, plus cohérent avec Windows 11 et enfin compatible avec le mode sombre.

Elle reste toutefois très expérimentale : pour le moment, Microsoft la teste uniquement avec les fichiers placés dans la Corbeille, avant de l’étendre progressivement à d’autres endroits dans le système. Mais entre les nombreux onglets à intégrer et la compatibilité avec les logiciels tiers à préserver, sa modernisation s’annonce bien plus complexe qu’un simple changement de design.

Une nouvelle fenêtre « Propriétés » apparaît dans Windows 11

La nouvelle fenêtre « Propriétés » a été découverte par PhantomOfEarth – un Insider bien connu de la scène Windows – dans la build expérimentale 26300.8935 de Windows 11 26H2. Elle est encore cachée et doit être activée manuellement, signe que Microsoft ne la considère pas encore comme prête à être testée par les membres du programme Windows Insider.

La nouvelle fenêtre « Propriétés » de Windows 11 / Source : PhantomOfEarth

Pour le moment, elle apparaît uniquement lorsque l’on consulte les propriétés d’un fichier placé dans la Corbeille. Son contenu reste donc très limité : la fenêtre affiche le nom et le type du fichier, son emplacement d’origine, sa taille, ainsi que ses dates de création et de suppression.

Un design moderne et enfin compatible avec le mode sombre

Visuellement, cette nouvelle fenêtre « Propriétés » n’a plus grand-chose à voir avec celle que nous connaissons aujourd’hui. Microsoft l’a entièrement reconstruite avec WinUI 3, le framework utilisé pour donner aux fenêtres et aux applications l’apparence caractéristique de Windows 11.

La nouvelle fenêtre « Propriétés » de Windows 11 / Source : PhantomOfEarth

Elle adopte des coins arrondis, une présentation plus aérée et des boutons, icônes et cases à cocher assortis au reste du système. La couleur d’accentuation choisie dans Windows est également utilisée pour mettre en évidence certains éléments de l’interface.

Mais l’amélioration la plus appréciable reste la prise en charge du mode sombre. Aujourd’hui, la fenêtre « Propriétés » conserve obstinément son fond blanc, même lorsque Windows 11 utilise un thème sombre. Sa nouvelle version s’adapte enfin au thème choisi dans les paramètres, ce qui évite ce changement brutal de luminosité lorsqu’on l’ouvre.

Une modernisation plus complexe qu’il n’y paraît

Moderniser la fenêtre « Propriétés » des fichiers placés dans la Corbeille est une chose. L’étendre aux fichiers et dossiers ordinaires en est une autre. Leurs fenêtres peuvent en effet contenir de nombreux onglets, comme « Sécurité », « Détails » ou « Versions précédentes », auxquels s’ajoutent parfois ceux créés par des logiciels tiers.

Des applications comme 7-Zip, Dropbox ou certains antivirus peuvent en effet ajouter leurs propres onglets afin de proposer des informations ou des actions supplémentaires. Microsoft devra donc trouver le moyen de les conserver dans la nouvelle interface, sous peine de rendre certaines fonctions incompatibles.

Cela pourrait expliquer pourquoi l’entreprise commence par les fichiers de la Corbeille, dont la fenêtre « Propriétés » est beaucoup plus simple. Elle peut ainsi expérimenter son nouveau design avant de l’étendre progressivement aux autres fichiers et dossiers.

Une nouveauté encore loin d’être prête

Pour le moment, Microsoft n’a pas annoncé cette nouvelle fenêtre « Propriétés » ni précisé quand elle pourrait être proposée aux utilisateurs. Elle reste cachée dans une build expérimentale de Windows 11 26H2 et doit être activée manuellement pour apparaître.

Son développement semble donc n’en être qu’à ses débuts. Son design, son contenu et son fonctionnement peuvent encore largement évoluer à mesure que Microsoft l’étendra aux autres fichiers et dossiers.

Il faudra donc probablement patienter avant de la voir arriver sur nos PC. Mais cette première apparition montre que Microsoft semble décider à moderniser l’ensemble de son système d’exploitation, en remplaçant une à une les anciennes interfaces encore présentes (dont la conception remonte pour certaines à Windows 95 !).

Ce qu’il faut retenir