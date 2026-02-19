Bonne nouvelle pour les habitués de Windows 10 (et de toutes les versions précédentes) : Microsoft travaille activement sur le retour de la possibilité de déplacer et redimensionner la barre des tâches dans Windows 11. Une fonctionnalité réclamée depuis le lancement du système en 2021, et qui devrait enfin pointer le bout de son nez cette année.

Un grand absent depuis le lancement de Windows 11

Depuis Windows 95, il était possible de positionner la barre des tâches où on le voulait : en bas, en haut, à gauche ou à droite de l’écran. Mais lors du lancement de Windows 11 en 2021, Microsoft a fait le choix de reconstruire intégralement la barre des tâches, qui s’est retrouvée clouée en bas de l’écran. Une décision qui n’a pas vraiment été bien accueillie et que les utilisateurs n’ont cessé de critiquer depuis.

Pourquoi ce choix à l’époque ? L’ancien patron de Bing chez Microsoft, qui a ensuite pris la tête d’une nouvelle équipe Windows, a apporté une explication dans un post sur X : la barre des tâches déplaçable aurait été abandonnée au profit d’une UX baptisée « symmetric panes », un concept de mise en page symétrique avec les contrôles système à droite, les widgets à gauche et le menu Démarrer au centre. Toute autre position de la barre des tâches aurait contredit ce parti pris de design. Un arbitrage qui, rétrospectivement, a clairement du mal à passer auprès des utilisateurs : la demande de rétablir cette fonctionnalité est aujourd’hui la suggestion la plus votée du Hub des commentaires de Windows.

Cinq ans plus tard, le géant de Redmond semble enfin décidé à corriger le tir. Selon Windows Central et des sources proches des plans de Microsoft, la barre des tâches de Windows 11 pourra bientôt être repositionnée en haut, à gauche ou à droite de l’écran. Mais ce n’est pas tout : en plus du déplacement, Microsoft plancherait sur la possibilité de redimensionner la barre des tâches, afin de laisser aux utilisateurs le contrôle sur l’espace qu’elle occupe à l’écran.

Microsoft met les bouchées doubles

D’après les mêmes sources, le développement de ces nouvelles capacités est d’ores et déjà en cours et la fonctionnalité devrait être présentée au cours de l’été 2026, si les plans ne changent pas.

Attention toutefois : la tâche est techniquement plus complexe aujourd’hui qu’elle ne l’aurait été au lancement de Windows 11 : depuis 2021, la barre des tâches a accueilli de nombreuses nouvelles fonctionnalités (Cross Device Resume, Ask Copilot, Widgets…) qui devront toutes continuer à fonctionner correctement quelle que soit la position ou la taille de la barre. Le calendrier de l’été 2026 est donc à prendre avec prudence.

Ce qu’il faut retenir