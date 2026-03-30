Un jour seulement après sa mise en ligne, Microsoft a suspendu le déploiement de la mise à jour KB5079391 pour Windows 11 après qu’une erreur d’installation a été détectée. À l’heure actuelle, elle ne peut plus être téléchargée sur Windows Update.
Un problème détecté le lendemain du lancement
Le 26 mars 2026, Microsoft a mis à disposition de tous les utilisateurs de Windows 11 la mise à jour KB5079391 — une préversion de la future mise à jour d’avril 2026. Mais dès le lendemain, le 27 mars, Microsoft a indiqué dans un document de support qui son déploiement était suspendu :
Cette erreur 0x80073712 est généralement liée à une corruption du magasin de composants de Windows , ce qui peut empêcher l’installation de la mise à jour de se terminer correctement.
À ce stade, Microsoft n’a pas communiqué davantage de détails : ni sur l’origine précise du problème, ni sur une éventuelle date de reprise du déploiement.
Quel impact pour les utilisateurs ?
Dans les faits, aucune incidence n’est à signaler pour les utilisateurs. On est loin du « fiasco », d’un « nouveau désastre » et de « milliers de machines incapables de s’actualiser » (???) avancés par Les Numériques.
Déjà, il faut savoir que la mise à jour KB5079391 est une mise à jour facultative : elle n’a été proposée qu’aux utilisateurs ayant activés l’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » et qui ont cliqués sur le bouton « Recherche les mises à jour » dans Windows Update.
Si vous ne l’avez pas installée, cette suspension du déploiement est sans conséquence : la mise à jour n’apparaît plus dans Windows Update et aucune action n’est nécessaire de votre côté. Vous verrez uniquement les mises à jour déjà disponibles, comme la mise à jour hors bande KB5085516 publiée le 21 mars.
Si l’installation a échoué sur votre ordinateur, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. L’erreur 0x80073712 empêche simplement l’installation de se finaliser, sans impact sur le fonctionnement de votre système. Windows continue de fonctionner normalement.
Enfin, si vous avez réussi à installer la mise à jour, Microsoft ne recommande aucune action particulière à ce stade. Aucune désinstallation n’est demandée et aucun problème spécifique n’a été signalé pour ces machines.
Selon des informations non confirmées par Microsoft, une mise à jour hors bande (OOB) portant le numéro KB5086672 (build 26200.8117) serait en préparation pour corriger le problème. Cette information est à prendre avec des pincettes dans l’attente d’une communication officielle.
Notez que la mise à jour de d’avril 2026 — prévue pour le 14 avril et qui sera, elle, obligatoire et inclura les correctifs de sécurité du mois — n’est pas concernée par cette suspension.
Ce qu’il faut retenir
- La mise à jour KB5079391 est suspendue : Microsoft a interrompu le déploiement de la préversion de la mise à jour d’avril 2026, le lendemain de sa mise en ligne.
- Lors de l’installation, une erreur 0x80073712 — liée à une corruption du magasin de composants Windows — empêchait la mise à jour de s’installer correctement, ce qui a conduit Microsoft à en suspendre le déploiement.
- La mise à jour d’avril 2026 reste attendue : la mise à jour obligatoire d’avril 2026, avec ses correctifs de sécurité, n’est pas affectée et devrait être disponible comme prévu le 14 avril 2026.