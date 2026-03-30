Un jour seulement après sa mise en ligne, Microsoft a suspendu le déploiement de la mise à jour KB5079391 pour Windows 11 après qu’une erreur d’installation a été détectée. À l’heure actuelle, elle ne peut plus être téléchargée sur Windows Update.

Un problème détecté le lendemain du lancement

Le 26 mars 2026, Microsoft a mis à disposition de tous les utilisateurs de Windows 11 la mise à jour KB5079391 — une préversion de la future mise à jour d’avril 2026. Mais dès le lendemain, le 27 mars, Microsoft a indiqué dans un document de support qui son déploiement était suspendu :

« Le déploiement de cette mise à jour est temporairement suspendu en raison de l’erreur d’installation 0x80073712. »

Cette erreur 0x80073712 est généralement liée à une corruption du magasin de composants de Windows , ce qui peut empêcher l’installation de la mise à jour de se terminer correctement.

À ce stade, Microsoft n’a pas communiqué davantage de détails : ni sur l’origine précise du problème, ni sur une éventuelle date de reprise du déploiement.

Quel impact pour les utilisateurs ?

Dans les faits, aucune incidence n’est à signaler pour les utilisateurs. On est loin du « fiasco », d’un « nouveau désastre » et de « milliers de machines incapables de s’actualiser » (???) avancés par Les Numériques.

Déjà, il faut savoir que la mise à jour KB5079391 est une mise à jour facultative : elle n’a été proposée qu’aux utilisateurs ayant activés l’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » et qui ont cliqués sur le bouton « Recherche les mises à jour » dans Windows Update.

Si vous ne l’avez pas installée, cette suspension du déploiement est sans conséquence : la mise à jour n’apparaît plus dans Windows Update et aucune action n’est nécessaire de votre côté. Vous verrez uniquement les mises à jour déjà disponibles, comme la mise à jour hors bande KB5085516 publiée le 21 mars.

Si l’installation a échoué sur votre ordinateur, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. L’erreur 0x80073712 empêche simplement l’installation de se finaliser, sans impact sur le fonctionnement de votre système. Windows continue de fonctionner normalement.

Enfin, si vous avez réussi à installer la mise à jour, Microsoft ne recommande aucune action particulière à ce stade. Aucune désinstallation n’est demandée et aucun problème spécifique n’a été signalé pour ces machines.

Selon des informations non confirmées par Microsoft, une mise à jour hors bande (OOB) portant le numéro KB5086672 (build 26200.8117) serait en préparation pour corriger le problème. Cette information est à prendre avec des pincettes dans l’attente d’une communication officielle.

Notez que la mise à jour de d’avril 2026 — prévue pour le 14 avril et qui sera, elle, obligatoire et inclura les correctifs de sécurité du mois — n’est pas concernée par cette suspension.

Ce qu’il faut retenir