Après l’installation de la mise à jour de mars 2026 (KB5079473), certains utilisateurs de Windows 11 se sont retrouvés dans l’impossibilité de se connecter à Teams, OneDrive et à certaines applications Office, malgré une connexion Internet parfaitement fonctionnelle. Microsoft a heureusement réagi rapidement en publiant une mise à jour hors cycle (KB5085516) pour corriger ce bug et rétablir l’accès aux applications.

Impossible de se connecter à Teams et OneDrive après la mise à jour de mars 2026

La mise à jour de mars 2026 (KB5079473), déployée le 10 mars, a introduit un bug plutôt sérieux : après son installation, certains utilisateurs se retrouvent dans l’impossibilité de se connecter à Teams, OneDrive et à d’autres applications Microsoft avec leur compte Microsoft.

Lors de la tentative de connexion, Windows affichait le message d’erreur suivant : « Vous avez besoin d’Internet pour cela. Il semble que vous ne soyez pas connecté à Internet. » (code d’erreur : 0x800704cf) — et ce, même si l’ordinateur était bel et bien connecté à Internet.

Résultat : certaines applications sont devenues inutilisables, notamment Microsoft Teams et OneDrive. D’autres, comme le Microsoft Store ou les applications Office (Word, Excel, PowerPoint), étaient utilisables mais avec des fonctionnalités dégradées, notamment l’accès aux contenus en ligne (polices, modèles).

À noter que seuls les comptes Microsoft grand public sont concernés. Les entreprises qui utilisent Microsoft Entra ID pour l’authentification n’ont pas été affectées par ce problème.

Microsoft n’a pas précisé combien d’utilisateurs ont été impactés, mais les signalements se sont multipliés après la publication de la mise à jour de mars 2026.

La mise à jour KB5085516 corrige le bug

Pour corriger ce bug, Microsoft a publié samedi dernier (le 21 mars 2026) une mise à jour hors cycle, estampillée KB5085516, qui s’applique à Windows 11 version 25H2 et 24H2.

Si vous avez activé l’option Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles sur votre ordinateur, la mise à jour s’installe automatiquement. Dans le cas contraire, vous devrez l’installer manuellement en allant dans les Paramètres -> Windows Update, puis en cliquant sur Télécharger et installer.

La mise à jour est également disponible en téléchargement manuel depuis le catalogue Microsoft Update.

Ce qu’il faut retenir