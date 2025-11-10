Windows 11 : Microsoft reconnaît que le menu clic droit est trop encombré et prépare un nouveau design

Quatre ans après le lancement de Windows 11, Microsoft a reconnu que le menu contextuel — celui qui s’ouvre d’un clic droit — est devenu trop chargé et confus. Pour y remédier, l’entreprise prépare une refonte baptisée « Split Context Menu », pensée pour rendre les menus plus clairs, plus courts et surtout plus logiques.

Un menu contextuel encombré et peu lisible

Depuis l’arrivée de Windows 11, le menu contextuel censé moderniser l’expérience utilisateur a peu à peu perdu en lisibilité. Trop d’options, des doublons et parfois des fonctionnalités inutiles selon le type de fichier : Microsoft le reconnaît désormais, le menu clic droit est devenu encombré.

Un exemple concret : lorsqu’on clique droit sur une image, on peut voir plusieurs entrées pour la même application (« Ouvrir avec Photos », « Modifier avec Photos », « Définir comme fond d’écran »), alors que tout cela pourrait être regroupé.

Lors d’un appel communautaire autour de WinUI, l’équipe de Microsoft a confirmé travailler sur une nouvelle interface pour le menu contextuel, destinée à corriger ce problème.

Le « Split Context Menu » : un menu contextuel plus intelligent et épuré

Microsoft travaille sur une nouvelle fonctionnalité baptisée Split Context Menu, destinée à rendre le menu contextuel (clic droit) plus clair et mieux organisé. En pratique, il permet d’afficher une action principale, accompagnée d’un sous-menu contextuel secondaire qui apparaît au survol pour proposer d’autres options liées.

Par exemple, au lieu de trois lignes séparées « Ouvrir avec Photos », « Modifier avec Photos » et « Définir comme fond d’écran », il n’y aura plus qu’une seule entrée « Ouvrir avec Photos » avec un chevron sur le côté pour afficher des entrées correspondantes. Le résultat : un menu plus court, plus clair, et qui s’adapte automatiquement selon le type de fichier.

L’appel communautaire autour de WinUI qui montre le menu contextuel avec la nouvelle interface « Split Context Menu » / Source : Microsoft

Microsoft affirme que cette approche permet de réduire la hauteur du menu jusqu’à 38 % dans certains cas.

Pour le moment, le Split Context Menu est réservé aux applications modernes conçues avec WinUI 3, comme Microsoft Photos ou le Lecteur multimédia Windows. Mais la documentation technique a déjà été publiée sur le dépôt GitHub de Microsoft, ce qui permet aux développeurs de commencer à expérimenter cette nouvelle interface via le Windows App SDK Preview.

En résumé