Microsoft étend sa gamme de PC Cloud en s’associant à deux grands fabricants. ASUS et Dell ont officiellement annoncé leurs propres ordinateurs conçus spécifiquement pour Windows 365, avec une disponibilité prévue courant 2026.

Un nouveau partenariat pour élargir l’écosystème Windows 365

Depuis 2024, Microsoft proposait déjà le Windows 365 Link, un ordinateur compact conçu uniquement pour se connecter à Windows 365 — son service d’abonnement qui fournit un PC Windows hébergé sur ses serveurs — sans rien stocker en local (ni fichiers, ni applications). Pour les entreprises, cela présente deux avantages : une gestion du parc informatique simplifiée et un risque de piratage réduit puisqu’il n’y a aucune donnée sensible stockée sur l’appareil lui-même.

Aujourd’hui, Microsoft franchit une nouvelle étape en ouvrant ce type d’ordinateurs à des partenaires OEM (Original Equipment Manufacturer).

Stefan Kinnestrand, vice-président du marketing commercial Windows chez Microsoft, a annoncé le 26 février 2026 l’arrivée de deux nouveaux appareils dans cette gamme : le ASUS NUC 16 for Windows 365 et le Dell Pro Desktop for Windows 365.

ASUS NUC 16 for Windows 365

L’ASUS NUC 16 for Windows 365 se présente sous la forme d’un mini-PC ultra-compact. Il embarque deux ports USB Type-A et un USB Type-C en façade, ainsi qu’une prise jack audio. Il peut être branché à trois écrans simultanément, via HDMI et USB Type-C.

ASUS NUC 16 for Windows 365

Sa disponibilité générale est prévue en Europe et aux États-Unis au troisième trimestre 2026.

Dell Pro Desktop for Windows 365

Du côté de Dell, le Dell Pro Desktop for Windows 365 mise sur un design compact, à orientation verticale et sans ventilateur, ce qui lui permet de fonctionner en silence. Il prend également en charge jusqu’à trois écrans, propose une prise jack audio, un port USB Type-A, un port USB Type-C, et des options de montage flexibles.

Dell Pro Desktop for Windows 365

Sa disponibilité est annoncée dans 58 pays au troisième trimestre 2026.

Windows CPC : le système d’exploitation embarqué

Ces deux nouveaux ordinateurs, tout comme le Windows 365 Link, tournent sur Windows CPC, un système d’exploitation minimaliste et verrouillé qui démarre directement sur l’interface Windows 365. Ce système reçoit des mises à jour automatiques et est géré via Microsoft Intune, un service de Microsoft qui permet aux entreprises de gérer et sécuriser à distance leurs appareils.

Deux mises à jour importantes pour Windows CPC sont prévues pour le deuxième trimestre 2026 :

la prise en charge des périphériques Bluetooth dès la configuration initiale de l’ordinateur ;

dès la configuration initiale de l’ordinateur ; la personnalisation de l’écran de connexion avec le logo, le nom et le fond d’écran de l’entreprise. Actuellement, les PC Cloud affichent une version personnalisée du fond d’écran Bloom de Windows 11.

Et pour les particuliers ?

Pour l’instant, Windows 365 reste une solution exclusivement réservée aux entreprises. Les abonnements démarrent à 29,00 € par utilisateur/mois et peuvent atteindre 61,80 € par utilisateur/mois selon la configuration choisie.

Microsoft n’a fait aucune annonce concernant une ouverture au grand public. Pourtant, la question se pose naturellement : à mesure que la gamme PC Cloud s’élargit et que l’infrastructure Microsoft se déploie dans de plus en plus de pays, une offre grand public semble être une évolution logique.

L’idée d’un petit appareil peu coûteux, sans disque dur ni ventilateur, qui donne accès à un PC Windows complet via Internet pourrait séduire bien au-delà du monde de l’entreprise. Reste l’obstacle du prix : à 29,00 € par utilisateur et par mois minimum pour un seul abonnement Windows 365, la formule actuelle est difficilement envisageable pour un usage personnel.

Ce qu’il faut retenir