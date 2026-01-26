feigned

Windows 11 : Microsoft déploie un correctif d’urgence (KB5078127) pour réparer Outlook et OneDrive

Il y a quelques jours, je vous parlais d’un bug introduit par la mise à jour de janvier 2026 de Windows 11 (KB5074109), qui provoquait des plantages d’Outlook lorsque ses fichiers de données étaient stockés sur un service de stockage en ligne comme OneDrive. Plus largement, ce problème affectait aussi d’autres applications dès qu’elles tentaient d’accéder à des fichiers hébergés dans le cloud.

Ce week-end, samedi 24 janvier 2026, Microsoft a finalement déployé un correctif d’urgence afin de corriger ces dysfonctionnements. Plusieurs mises à jour hors cycle sont désormais proposées via Windows Update (car le problème touchait plusieurs versions de Windows) :

  • KB5078127 pour Windows 11 versions 25H2 et 24H2
  • KB5078132 pour Windows 11 version 23H2
  • KB5078129 pour Windows 10 version 22H2

Il s’agit du deuxième correctif d’urgence publié ce mois-ci pour Windows 11 versions 25H2 et 24H2 après le correctif KB5077744 qui corrigait des défaillances lors de l’authentification de certaines connexions Bureau à distance.

Rappel : un bug faisait planter Outlook avec OneDrive

Le problème est apparu après l’installation de la mise à jour de janvier 2026 publiée le 13 janvier 2026. Dans certains scénarios bien précis, des applications pouvaient planter dès lors qu’elles tentaient d’ouvrir ou d’enregistrer des fichiers sur un service de stockage en ligne (cloud), comme OneDrive ou Dropbox.

Windows : les mises à jour de janvier 2026 peuvent faire planter vos applications si vous utilisez OneDrive

Mais c’est surtout du côté de Microsoft Outlook que les problèmes ont été les plus visibles.

Si vous utilisiez Outlook avec des fichiers de données PST stockés sur OneDrive, plusieurs symptômes pouvaient apparaître :

  • Outlook pouvait se figer, afficher le message « Ne répond pas » et refuser de se fermer correctement.
  • Après fermeture de l’application, il devenait parfois impossible de la relancer sans forcer l’arrêt du processus ou redémarrer le PC.
  • Des messages envoyés absents du dossier « Éléments envoyés ».
  • E-mails déjà reçus téléchargés à nouveau, donnant l’impression de doublons.

En attendant un correctif officiel, Microsoft recommandait alors de déplacer les fichiers PST hors de OneDrive ou, à défaut, d’utiliser le webmail pour consulter ses e-mails.

Ce que corrige le correctif d’urgence KB5078127

Ce week-end, Microsoft a corrigé le problème et a publié un correctif d’urgence (mise à jour KB5078127) qui met fin aux plantages des applications qui accédaient à un service de stockage en ligne, et en particulier à ceux qui touchaient Outlook lorsque ses fichiers de données étaient stockés sur OneDrive.

Dans son document de support, Microsoft revient sur l’origine du bug et précise ce qui posait problème :

« Après l’installation de la mise à jour Windows publiée le 13 janvier 2026, certaines applications pouvaient se bloquer ou rencontrer des erreurs inattendues lors de l’ouverture ou de l’enregistrement de fichiers sur des services de stockage cloud tels que OneDrive ou Dropbox.

Dans certaines configurations les fichiers PST étaient stockés sur OneDrive, Outlook pouvait se bloquer et ne pas se rouvrir, sauf si le processus était interrompu ou si le système était redémarré. Les utilisateurs pouvaient également constater la présence d’éléments envoyés manquants ou le téléchargement relancé d’e-mails précédemment téléchargés. »

La mise à jour KB5078127 met fin à l’ensemble de ces problèmes et il est conseillé de l’installer sans tarder si vous étiez touché.

Comment installer le correctif d’urgence KB5078127 ?

La mise à jour KB5078127 qui contient le correctif d’urgence est proposée automatiquement via Windows Update pour les ordianteurs concernés. Un redémarrage du système est nécessaire pour finaliser l’installation.

Mise à jour KB5078127 proposée sur Windows Update / Le Crabe Info

Pour celles et ceux qui préfèrent une installation manuelle, les correctifs sont également disponibles sur le Catalogue Microsoft Update (il suffit de télécharger le fichier correspondant à votre version de Windows, puis de lancer l’installation manuellement) :

SystèmeMise à jour (KB)Téléchargement
Windows 11 25H2 et 24H2KB5078127Microsoft Update Catalog
Windows 11 23H2KB5078132Microsoft Update Catalog
Windows 10 22H2KB5078129Microsoft Update Catalog

Ce qu’il faut retenir

  • La mise à jour de janvier 2026 de Windows 11 a provoqué des plantages d’Outlook et de certaines applications lors de l’accès à des fichiers stockés sur OneDrive ou d’autres services de stockage en ligne.
  • Microsoft a déployé un correctif d’urgence (KB5078127) pour Windows 11 25H2 et 24H2 afin de résoudre définitivement le problème.

