Windows 11 : le Bloc-notes gagne de nouveaux outils de mise en forme, Paint intègre davantage d’IA

Microsoft vient de déployer de nouvelles mises à jour pour deux applications emblématiques de Windows : Bloc-notes et Paint. Ces mises à jour sont pour l’instant disponibles uniquement chez les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider (sur les canaux Canary et Dev), avant un déploiement plus large auprès du grand public.

Au programme pour le Bloc-notes : un support Markdown enrichi, un écran d’accueil et des fonctionnalités d’IA plus réactives ; et côté Paint, l’arrivée d’un outil de génération de pages de coloriage par IA ainsi qu’un nouveau réglage de tolérance pour l’outil Remplissage.

Voyons en détail toutes ces nouveautés !

Le Bloc-notes progresse vers un éditeur plus moderne

Un support Markdown plus complet

Microsoft étend la prise en charge du Markdown dans le Bloc-notes, avec l’ajout de nouvelles syntaxes : texte barré et listes imbriquées. Ces nouvelles mises en forme sont accessibles depuis la barre d’outils de mise en forme, via des raccourcis clavier ou directement en modifiant la syntaxe Markdown dans le document.

Le Bloc-notes avec une liste imbriquée et des textes barrés / © Microsoft

Un nouvel écran « Quoi de neuf ? » au premier lancement

Le Bloc-notes inaugure également un écran d’accueil, pensé pour mettre en avant les nouvelles fonctionnalités de l’application et les faire découvrir aux nouveaux utilisateurs, notamment pour ceux qui ignorent l’ampleur des changements apportés au Bloc-Notes ces derniers mois.

Le Bloc-notes avec l’écran d’accueil « Quoi de neuf ? » / © Microsoft

Cet écran s’affiche au premier lancement du Bloc-notes et peut être fermé à tout moment (il reste accessible ultérieurement via une icône dédiée dans la barre d’outils).

Des fonctionnalités IA plus réactives

Le texte généré par les outils d’IA « Écrire », « Réécrire » et « Résumer » s’affiche désormais progressivement, mot par mot (en streaming). Cette amélioration réduit la sensation de latence et permet d’interagir plus rapidement avec le contenu généré.

Un résumé généré par le Bloc-notes avec les mots qui apparaissent au fur et à mesure / © Microsoft

Cette nouveauté était déjà disponible depuis novembre 2025 mais réservée aux PC Copilot+. Elle est maintenant disponible pour tous les PC.

Pour rappel, vous devez être connecté avec un compte Microsoft pour utiliser les outils d’IA « Écrire », « Réécrire » et « Résumer » du Bloc-notes.

Paint mise sur la créativité… et surtout l’IA

« Livre de coloriage » : des pages de coloriage générées par IA

Paint reçoit une nouveauté plus originale avec Livre de coloriage (Coloring book), une fonctionnalité basée sur l’IA qui permet de générer des pages de coloriage à partir d’une simple description.

Pour l’utiliser, il faut sélectionner Livre de coloriage dans le menu Copilot de Paint, saisir une description du livre de coloriage que l’on souhaite créer (ex. : « un chat mignon sur un donut »), puis cliquer sur le bouton Générer. Paint génère alors des pages de coloriage à partir de la description saisie. Il est ensuite possible de cliquer sur l’une d’elles pour l’ajouter à sa zone de travail, la copier ou l’enregistrer pour une utilisation ultérieure.

Un livre de coloriage créé par la fonctionnalitée « Livre de coloriage » de Paint avec le prompt « un chat mignon sur un donut » / © Microsoft

Pour l’instant, cette fonctionnalité est réservée aux PC Copilot+ et une connexion à un compte Microsoft est obligatoire.

Un curseur de tolérance pour l’outil Remplissage

Microsoft a aussi ajouté un curseur de tolérance à l’outil Remplissage de Paint, afin de mieux contrôler la façon dont une couleur est appliquée sur une zone de l’image.

Jusqu’à présent, l’outil Remplissage remplissait une zone de manière assez stricte : seules les parties ayant une couleur très proche de celle cliquée étaient modifiées. Avec ce nouveau curseur, on peut maintenant ajuster le niveau de tolérance. En choisissant une tolérance faible, Paint ne remplit que les pixels dont la couleur est très proche de celle sélectionnée. Avec une tolérance élevée, Paint accepte une plus grande variation de couleurs et remplit une zone plus large en un seul clic.

L’outil « Remplissage » avec une tolérance réglée à 8 % puis à 18 % / © Microsoft

