Le Bloc-notes de Windows 11 permet maintenant de créer des tableaux

Une nouvelle mise à jour du Bloc-notes (Notepad) est en cours de déploiement sur les canaux Canary et Dev du programme Windows Insider de Windows 11. Cette nouvelle version du célèbre éditeur de texte de Microsoft introduit deux nouveautés majeures : le support des tableaux et un affichage progressif (en streaming) des réponses apportées par les fonctionnalités d’écriture basées sur l’IA.

D’abord réservées aux Insiders, ces nouveautés seront bientôt déployées auprès de l’ensemble des utilisateurs de Windows 11. Découvrons-les plus en détail !

Le Bloc-notes prend en charge les tableaux en Markdown

La nouveauté la plus visible de cette mise à jour est l’arrivée des tableaux, ce qui rend l’application Bloc-notes bien plus pratique pour structurer vos notes.

Deux méthodes sont disponibles pour créer un tableau : via le nouveau bouton Tableau dans la barre d’outils de mise en forme ou directement en écrivant la syntaxe Markdown d’un tableau (ex. : | Tâche | Statut | ).

Le Bloc-notes prend maintenant en charge les tableaux au format Markdown / © Microsoft

Une fois le tableau inséré, le Bloc-notes permet (via un clic droit ou le menu Tableau) d’ajouter ou supprimer des lignes et d’ajouter ou supprimer des colonnes.

Cette évolution confirme que Bloc-notes n’est plus seulement un éditeur de texte brut : il devient un petit éditeur Markdown, pratique et accessible pour organiser rapidement des informations.

Qu’est-ce que le Markdown ? Le Markdown est un langage de mise en forme très simple qui permet d’ajouter du style au texte (titres, listes, tableaux…) sans utiliser de menus ou d’outils complexes. Il suffit d’écrire des symboles comme #, *, | ou – pour que l’application convertisse automatiquement le texte en mise en forme.

Une génération de texte plus naturelle grâce au streaming

Cette mise à jour du Bloc-notes améliore également les outils Écrire, Réécrire et Résumer, déjà présents dans l’application. Désormais, le texte généré s’affiche progressivement, mot par mot (en streaming), ce qui donne une expérience plus réactive, comparable à ce que proposent les générateurs de texte modernes.

Une résumé généré par le Bloc-notes avec les mots qui apparaissent au fur et à mesure / © Microsoft

Notez que le streaming de la fonctionnalité « Réécrire » est pour l’instant limité aux PC Copilot+, capables d’exécuter localement les modèles d’IA grâce au NPU intégré et que pour utiliser les outils « Écrire », « Réécrire » et « Résumer », il faut impérativement être connecté avec un compte Microsoft.

En résumé