Le Bloc-notes de Windows 11 permet maintenant de créer des tableaux

Une nouvelle mise à jour du Bloc-notes (Notepad) est en cours de déploiement sur les canaux Canary et Dev du programme Windows Insider de Windows 11. Cette nouvelle version du célèbre éditeur de texte de Microsoft introduit deux nouveautés majeures : le support des tableaux et un affichage progressif (en streaming) des réponses apportées par les fonctionnalités d’écriture basées sur l’IA.
D’abord réservées aux Insiders, ces nouveautés seront bientôt déployées auprès de l’ensemble des utilisateurs de Windows 11. Découvrons-les plus en détail !
Le Bloc-notes prend en charge les tableaux en Markdown
La nouveauté la plus visible de cette mise à jour est l’arrivée des tableaux, ce qui rend l’application Bloc-notes bien plus pratique pour structurer vos notes.
Deux méthodes sont disponibles pour créer un tableau : via le nouveau bouton Tableau dans la barre d’outils de mise en forme ou directement en écrivant la syntaxe Markdown d’un tableau (ex. :
| Tâche | Statut |).
Une fois le tableau inséré, le Bloc-notes permet (via un clic droit ou le menu Tableau) d’ajouter ou supprimer des lignes et d’ajouter ou supprimer des colonnes.
Cette évolution confirme que Bloc-notes n’est plus seulement un éditeur de texte brut : il devient un petit éditeur Markdown, pratique et accessible pour organiser rapidement des informations.
Une génération de texte plus naturelle grâce au streaming
Cette mise à jour du Bloc-notes améliore également les outils Écrire, Réécrire et Résumer, déjà présents dans l’application. Désormais, le texte généré s’affiche progressivement, mot par mot (en streaming), ce qui donne une expérience plus réactive, comparable à ce que proposent les générateurs de texte modernes.
Notez que le streaming de la fonctionnalité « Réécrire » est pour l’instant limité aux PC Copilot+, capables d’exécuter localement les modèles d’IA grâce au NPU intégré et que pour utiliser les outils « Écrire », « Réécrire » et « Résumer », il faut impérativement être connecté avec un compte Microsoft.
En résumé
- Le Bloc-notes prend désormais en charge les tableaux, créables via la barre d’outils ou directement en Markdown.
- Les fonctionnalités d’IA affichent leurs résultats en streaming, pour un rendu plus rapide et plus naturel.
- Ces nouveautés seront intégrées à la version 11.2510.6.0 du Bloc-notes. Elle est pour l’instant disponible uniquement dans les canaux Canary et Dev et devrait arriver pour le grand public dans les semaines à venir.