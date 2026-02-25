Après sa sortie en Release Preview il y a une semaine, la mise à jour de mars 2026 est maintenant disponible en préversion pour tout le monde !

Comme toujours avec les préversions, elle est facultative et vous permet d’accéder en avance aux nouveautés qui feront partie de la future mise à jour mensuelle obligatoire — en l’occurrence celle de mars 2026.

Si vous le souhaitez, vous pouvez l’installer dès maintenant pour obtenir avant l’heure les améliorations et les nouvelles fonctionnalités qui viendront avec la mise à jour obligatoire de mars 2026, mais sans les correctifs de sécurité qui arriveront uniquement avec cette dernière.

Préversion de la mise à jour de mars 2026 (KB5077241) pour Windows 11 / Le Crabe Info

Comme d’habitude, je vais vous présenter toutes les nouveautés, changements et corrections de bugs de cette mise à jour de mars 2026 en préversion (estampillée KB5077241) pour Windows 11 version 25H2 et Windows 11 version 24H2. Comme souvent, certaines nouveautés sont en déploiement progressif, tandis que d’autres sont disponibles pour tous dès maintenant.

KB5077241 : quelles sont les nouveautés de la mise à jour ? 🚀

De nouveaux emojis issus de la spécification Unicode 16.0

La mise à jour intègre les emojis de la version Emoji 16.0 qui introduit 7 nouveaux emojis, un par grande catégorie. Ces nouveaux emojis sont désormais accessibles via le panneau emoji de Windows 11 :

Visage avec des poches sous les yeux : pour exprimer la fatigue ou le manque de sommeil.

: pour exprimer la fatigue ou le manque de sommeil. Empreinte digitale : évoque l’identité ou la sécurité.

: évoque l’identité ou la sécurité. Légume-racine : associé à l’alimentation saine ou au jardinage.

: associé à l’alimentation saine ou au jardinage. Arbre sans feuilles : symbole de l’hiver.

: symbole de l’hiver. Harpe : représente la musique ancienne.

: représente la musique ancienne. Pelle : outil de jardinage.

: outil de jardinage. Éclaboussure : pour l’expression artistique.

Les nouveaux émojis ajoutés dans la mise à jour Emoji 16.0 / © Microsoft

Ces 7 nouveaux emojis avaient initialement été prévus pour figurer dans la préversion de la mise à jour d’octobre 2025 (KB5065789) destinée au grand public, avant que Microsoft n’annule leur sortie sans explication.

La récupération rapide de machine activée par défaut sur l’édition Professionnel

La fonctionnalité récupération rapide de la machine (Quick Machine Recovery) — qui permet de restaurer automatiquement votre ordinateur lorsque celui-ci rencontre des erreurs critiques l’empêchant de démarrer — s’active désormais automatiquement sur les ordinateurs équipés de l’édition Professionnel de Windows 11, comme c’était déjà le cas sur l’édition Famille.

La récupération rapide de la machine dans les Paramètres de Windows 11 / Le Crabe Info

Sur les ordinateurs gérés par une entreprise, la récupération rapide de la machine reste désactivée, sauf si l’administrateur l’active explicitement.

Un test de débit réseau directement depuis la barre des tâches

Vous pouvez maintenant lancer un test de vitesse réseau directement depuis la barre des tâches, sans avoir à passer par des services comme SpeedTest ou nPerf.

La nouvelle option « Effectuer un test de vitesse » en faisant un clic droit sur l’icône réseau dans la barre d’état système / Le Crabe Info

Petite déception toutefois : cette option se contente d’ouvrir votre navigateur par défaut afin d’effectuer un test de débit via le moteur de recherche Microsoft Bing.

Le test de débit… effectué sur Microsoft Bing / Le Crabe Info

L’option est accessible depuis les paramètres rapides ( Win + A ) -> Wi-Fi ou Cellulaire, ou en faisant un clic droit sur l’icône réseau dans la zone de notification.

Contrôle du panoramique et de l’inclinaison pour les caméras

Dans l’application Paramètres, il est maintenant possible de contrôler les mouvements panoramiques (pan) et d’inclinaison (tilt) des caméras compatibles.

Les nouvelles commandes du panoramique (Pan) et d’inclinaison (Tilt) pour les caméras compatibles / © Microsoft

Ces nouvelles commandes se trouvent dans l’application Paramètres -> Bluetooth et appareils -> Caméras, dans la section « Paramètres de base » de la caméra sélectionnée.

Sysmon intégré nativement à Windows

C’est l’une des nouveautés les plus notables pour les environnements professionnels et les administrateurs système : Sysmon — l’outil de surveillance système — est désormais intégré directement à Windows, alors qu’il était jusqu’ici disponible uniquement en téléchargement séparé.

Sysmon permet de capturer des événements système afin de détecter des menaces : tentatives de vol d’identifiants, propagation discrète de malwares sur un réseau, exécution de processus suspects ou malveillants… Des fichiers de configuration personnalisés peuvent être créés pour filtrer les événements à surveiller. Les événements capturés sont écrits dans le journal d’événements Windows et peuvent ensuite être exploités par des outils de sécurité.

Les événements Sysmon dans l’Observateur d’événements de Windows

Sysmon est désactivé par défaut et doit être activé manuellement. Pour cela, il faut activer la fonctionnalité via le Terminal Windows (PowerShell ou invite de commandes) :

PowerShell Dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:Sysmon Dism /Online / Enable-Feature /FeatureName:Sysmon

Puis pour finaliser l’installation avec :

PowerShell sysmon -i sysmon -i

Pour plus d’informations sur l’intégration native de Sysmon dans Windows :

Autres changements et améliorations

Fonds d’écran : les images .webp peuvent être utilisées comme fond d’écran du bureau.

Explorateur de fichiers : L’option « Extraire tout » apparaît désormais dans la barre de commandes pour tous les formats d’archives supportés (RAR, 7z, TAR…), et non plus seulement pour les fichiers ZIP. Maintenir la touche ⇧ Maj enfoncée tout en cliquant sur l’icône de l’Explorateur de fichiers dans la barre des tâches ouvre maintenant une nouvelle instance de l’Explorateur de fichiers, plutôt que de basculer vers la fenêtre déjà ouverte. Il est également possible d’utiliser le bouton central de la souris pour le même résultat.

Menu Démarrer : un nouveau raccourci a été ajouté dans le menu du compte utilisateur. Celui-ci pointe directement vers la page des avantages de votre compte Microsoft et permet d’accéder plus facilement à la liste des services et avantages associés à votre compte.

Mise en veille : des améliorations ont été apportées pour réduire le temps de reprise après une mise en veille, surtout lorsque le PC est particulièrement sollicité.

Windows Update : la page des paramètres Windows Update répond désormais plus rapidement lors de la navigation.

Barre des tâches : Deux nouveautés améliorent l’expérience de recherche. D’abord, les en-têtes de groupe affichent désormais le nombre de résultats disponibles dans chaque catégorie ; et cliquer sur un en-tête permet d’afficher uniquement les résultats de ce groupe. Ensuite, il est possible de prévisualiser un résultat sans l’ouvrir, en survolant l’élément et en sélectionnant « Aperçu ». Lorsque la barre des tâches est configurée pour ne pas combiner les fenêtres d’une même application, ces dernières ne sont plus toutes envoyées dans la zone de débordement lorsqu’il manque de place. Désormais, seules les fenêtres qui ne tiennent plus sur la barre des tâches sont déplacées.

Paramètres de stockage : certaines boîtes de dialogue ont été modernisées avec un design plus aligné avec le style visuel de Windows 11. La vitesse d’analyse des fichiers temporaires a également été améliorée.

Widgets : dans l’application Widgets, les paramètres s’ouvrent désormais dans une nouvelle page en plein écran, et non plus dans une boîte de dialogue flottante. Dans cette nouvelle page, vous pouvez choisir votre tableau de bord par défaut en faisant glisser le tableau de bord souhaité en première position dans la liste des tableaux de bord. La nouvelle page des paramètres de l’application Widgets / Le Crabe Info

Secure Boot : cette mise à jour étend la couverture du déploiement progressif des nouveaux certificats Windows UEFI CA 2023, destinés à remplacer les anciens certificats de 2011 qui arrivent à expiration en juin et octobre 2026. Concrètement, davantage d’ordinateurs éligibles recevront automatiquement ces nouveaux certificats via Windows Update — mais uniquement après que suffisamment de signaux positifs ont été collectés par Microsoft pour ces machines.

Windows Backup for Organizations : la fonctionnalité de restauration au premier démarrage (déjà disponible pour les utilisateurs grand public) est désormais intégrée à Windows Backup for Organizations. Pour rappel, celle-ci permet de restaurer automatiquement les paramètres de l’utilisateur et les applications du Microsoft Store dès la première connexion. Cette nouveauté va être particulièrement utile pour les entreprises lors du renouvellement d’un parc informatique ou de la mise à niveau de vieux ordinateurs par exemple.

SID (Security Identifiers) : dans les environnements d’entreprise, les droits d’accès aux fichiers et aux ressources sont souvent gérés via des groupes dans Microsoft Entra ID. Jusqu’ici, Windows avait du mal à reconnaître correctement ces groupes et les affichait sous forme d’identifiants techniques illisibles. Avec cette mise à jour, Windows traduit désormais ces identifiants en noms compréhensibles, ce qui permettra aux administrateurs d’utiliser directement les noms des groupes dans les permissions de fichiers, l’appartenance aux groupes locaux et des scénarios de contrôle d’accès.

KB5077241 : les bugs et problèmes corrigés 🐞

La préversion de la mise à jour de mars 2026 (KB5077241) de Windows 11 corrige également plusieurs problèmes et bugs, dont voici les plus importants :

Écran de connexion et écran de verrouillage : correction d’un problème affectant la fiabilité de l’écran de connexion.

: correction d’un problème affectant la fiabilité de l’écran de connexion. Partage de proximité : correction d’un problème pouvant entraîner des échecs lors de l’envoi de fichiers volumineux via le partage de proximité.

: correction d’un problème pouvant entraîner des échecs lors de l’envoi de fichiers volumineux via le partage de proximité. Projection (Win + P) : correction d’un problème empêchant parfois le menu de projection de s’afficher correctement après l’appui sur Win + P .

: correction d’un problème empêchant parfois le menu de projection de s’afficher correctement après l’appui sur . Impression : correction de ralentissements affectant le service d’impression Windows (spoolsv.exe) lors de volumes d’impression élevés.

: correction de ralentissements affectant le service d’impression Windows (spoolsv.exe) lors de volumes d’impression élevés. Explorateur de fichiers : correction d’un problème d’affichage des appareils sur la page Réseau de l’Explorateur de fichiers.

: correction d’un problème d’affichage des appareils sur la page Réseau de l’Explorateur de fichiers. BitLocker : correction d’un problème provoquant un blocage du système après la saisie d’une clé de récupération BitLocker.

: correction d’un problème provoquant un blocage du système après la saisie d’une clé de récupération BitLocker. Cohérence visuelle : correction de plusieurs incohérences visuelles dans Windows, notamment au niveau de la barre des tâches en mode masquage automatique, des champs de saisie de mots de passe dans la boîte de dialogue Sécurité Windows et de la boîte de dialogue d’impression.

Pour installer dès maintenant la mise à jour facultative KB5077241 sur votre PC sous Windows 25H2 ou 24H2, vous avez deux possibilités :

Automatiquement, via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Activez l’option Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « Mise à jour de la préversion (KB5077241) » se téléchargement et s’installe automatiquement. Téléchargement de la mise à jour facultative KB5077241 pour Windows 11 sur Windows Update / Le Crabe Info

Manuellement, via le catalogue Microsoft Update : KB5077241 (catalog.update.microsoft.com)