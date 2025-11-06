Windows 10 : un bug fait croire à tord à la fin du support, Microsoft rassure les utilisateurs

Depuis la mi-octobre, de nombreux utilisateurs de Windows 10 voient s’afficher un message inquiétant dans l’application Paramètres : « Votre version de Windows a atteint la fin du support ». Un message pour le moins trompeur, puisqu’il apparaît même sur des PC encore pris en charge par Microsoft, notamment ceux inscrits au programme Extended Security Updates (ESU) ou équipés de Windows 10 Entreprise LTSC 2021.

Microsoft a confirmé qu’il s’agit d’un bug d’affichage apparu après l’installation de la mise à jour d’octobre 2025 (KB5066791), et qu’un correctif est déjà en cours de déploiement.

Un simple bug d’affichage, sans conséquence pour la sécurité du PC

D’après la page officielle Release Health de Windows 10, le message « Votre version de Windows a atteint la fin du support » apparaît après l’installation de la dernière mise à jour mensuelle obligatoire (KB5066791) publiée le 14 octobre 2025.

Voici les versions de Windows 10 qui sont concernées :

Windows 10 version 22H2 (éditions Professionel, Éducation et Entreprise) inscrites au programme Extended Security Updates (ESU) ;

(éditions Professionel, Éducation et Entreprise) inscrites au programme Extended Security Updates (ESU) ; Windows 10 Entreprise LTSC 2021 ;

; Windows 10 IoT Entreprise LTSC 2021.

Le message s’affiche dans l’application Paramètres, sur la page Windows Update, même si le PC est correctement activé avec une licence ESU valide.

Microsoft précise qu’il s’agit uniquement d’un problème d’affichage :

Les appareils concernés continuent de recevoir les mises à jour de sécurité, y compris dans le cadre du programme ESU ou du cycle de vie LTSC.

Autrement dit : aucun risque pour la sécurité de votre PC, même si Windows affirme le contraire.

Microsoft a déjà corrigé le problème à distance, via une mise à jour appliquée automatiquement lorsque votre PC se connecte à Internet et communique avec les serveurs de Windows Update.

Cependant, la mise à jour ne sera pas appliquée si :

votre PC n’est pas connecté à Internet ,

, le service OneSettings est désactivé par une stratégie de groupe,

est désactivé par une stratégie de groupe, un pare-feu bloque les communications avec les serveurs Microsoft,

avec les serveurs Microsoft, ou si le système empêche les mises à jour dynamiques.

Si vous remplissez ces conditions, le message disparaîtra automatiquement dans les 24 à 48 heures après une recherche de mises à jour et un redémarrage du PC.

Les administrateurs système qui veulent faire disparaître ce message sur les appareils Windows 10 de leur parc peuvent utiliser la fonctionnalité Known Issue Rollback (KIR) intégrée à Windows :

Téléchargez le correctif KIR (un fichier de stratégie de groupe) : KB5066791 251020_20401 Known Issue Rollback. Ouvrez la stratégie de groupe dans : « Configuration ordinateur » -> « Modèles d’administration » -> « KB5066791 251020_20401 Known Issue Rollback » -> « Windows 10, version 20H2, 21H1, 21H2 et 22H2 ». Réglez la valeur sur « Désactivé ». Redémarrez l’appareil pour appliquer la stratégie de groupe (le message « Votre version de Windows a atteint la fin du support » disparaîtra après redémarrage).

Microsoft travaille à intégrer la correction dans une future mise à jour cumulative de Windows 10, après quoi il ne sera plus nécessaire d’utiliser la stratégie de groupe. En attendant, les appareils inscrits au programme ESU ou avec une édition Entreprise LTSC continuent de recevoir leurs mises à jour normalement.

En résumé