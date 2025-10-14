Windows 10 : c’est la fin du support officiel, que faire maintenant ?

Ce 14 octobre 2025 marque un tournant historique pour tous les utilisateurs de Windows 10 : après dix ans de bons et loyaux services, Windows 10 ne bénéficie plus d’aucune mise à jour de sécurité.

C’est la fin officielle du support de Microsoft, une étape attendue mais lourde de conséquences pour des millions d’utilisateurs encore attachés à ce système d’exploitation.

Alors, que signifie concrètement cette fin de support ? Quels sont les risques à rester sous Windows 10 ? Et surtout, quelles sont les solutions pour continuer à utiliser son PC en toute sécurité ? Faisons le point ensemble.

Fin du support de Windows 10 : qu’est-ce que cela implique ?

À partir du 14 octobre 2025, Microsoft ne publiera plus aucune mise à jour de sécurité, de stabilité ou de performance pour Windows 10. Autrement dit, si une nouvelle faille est découverte demain, elle restera non corrigée — exposant les ordinateurs concernés à davantage de risques de piratage ou d’infections.

Mais rassurez-vous : votre ordinateur ne s’arrête pas de fonctionner du jour au lendemain. Vous pourrez toujours démarrer Windows 10, utiliser vos logiciels, vos périphériques et accéder à Internet. Mais plus le temps passera, plus vous serez exposé aux risques de sécurité et aux problèmes de compatibilité logicielle.

Voici les principales conséquences de la fin du support de Windows 10 :

Aucune protection contre les nouvelles menaces : sans correctifs de sécurité, Windows 10 devient une cible facile pour les malwares et ransomwares récents.

: sans correctifs de sécurité, Windows 10 devient une cible facile pour les malwares et ransomwares récents. Compatibilité logicielle décroissante : avec le temps, certains logiciels cesseront d’être mis à jour pour Windows 10. Par exemple, Google Chrome ou certains logiciels de sécurité pourraient bientôt exiger Windows 11.

: avec le temps, certains logiciels cesseront d’être mis à jour pour Windows 10. Par exemple, Google Chrome ou certains logiciels de sécurité pourraient bientôt exiger Windows 11. Risques accrus pour les entreprises : les sociétés utilisant encore Windows 10 peuvent se retrouver non conformes à certaines normes de sécurité (RGPD, ISO 27001, etc.).

: les sociétés utilisant encore Windows 10 peuvent se retrouver non conformes à certaines normes de sécurité (RGPD, ISO 27001, etc.). Coûts de maintenance plus élevés : sans support officiel, la réparation ou le dépannage devient plus complexe, et les techniciens devront parfois improviser des solutions de contournement.

: sans support officiel, la réparation ou le dépannage devient plus complexe, et les techniciens devront parfois improviser des solutions de contournement. Protection partielle par les antivirus : les antivirus continueront à fonctionner pendant un temps, mais ils ne peuvent pas compenser l’absence de correctifs du système. Ils détectent les menaces connues, mais pas celles qui exploitent des failles non corrigées par Microsoft.

Quelles sont les solutions après le 14 octobre 2025 ?

Même si le support officiel de Windows 10 prend fin, plusieurs solutions s’offrent à vous selon votre situation et vos besoins :

Passer à Windows 11 (si le PC est compatible) : la migration est gratuite et permet de conserver ses fichiers et applications. Si votre PC dispose d’un TPM 2.0, du Secure Boot et d’un processeur compatible, vous pouvez effectuer une mise à niveau simple et rapide. Mettre à jour Windows 10 vers Windows 11 gratuitement

Mettre à jour Windows 10 vers Windows 11 gratuitement Installer Windows 11 sur un PC non compatible : des outils comme Rufus, Flyby11 ou Flyoobe permettent de contourner les vérifications matérielles imposées par Microsoft. Ces méthodes ne sont pas officielles, mais elles offrent une seconde vie à de nombreux ordinateurs. Installer Windows 11 sur un PC non compatible : le guide complet

Installer Windows 11 sur un PC non compatible : le guide complet Rester sous Windows 10 grâce au programme ESU (Extended Security Updates) : Microsoft propose un prolongement du support, baptisé ESU, qui permet de continuer à recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’au 13 octobre 2026. Dans l’Espace économique européen (dont la France), l’inscription est gratuite sous conditions, à condition de rester connecté à un compte Microsoft au moins une fois tous les 60 jours. Windows 10 : comment s’inscrire au programme ESU (mises à jour de sécurité étendues) ?

Windows 10 : comment s’inscrire au programme ESU (mises à jour de sécurité étendues) ? Passer à Linux ou à un OS alternatif : pour redonner vie à un ancien PC, Linux est une excellente option : gratuit, stable et léger. Des distributions comme Linux Mint, Ubuntu ou ChromeOS Flex offrent une expérience moderne sans exiger de matériel récent. Vous pouvez même essayer Linux sans l’installer grâce à une clé USB “Live”. Installer Ubuntu 24.04 LTS : le guide complet

Installer Ubuntu 24.04 LTS : le guide complet Recycler ou réaffecter l’ancien PC : votre machine peut encore être utile ! Transformez-la en serveur local, en centre multimédia (Plex, Kodi), en machine de rétro-gaming ou en poste bureautique déconnecté.

👉 Si vous voulez approfondir chaque des solutions ci-dessus, je vous renvoie vers mon guide complet : « Fin du support de Windows 10 : que faire de son ancien PC ? ».

En résumé

Windows 10 ne reçoit plus de mises à jour de sécurité depuis le 14 octobre 2025.

Le système reste utilisable, mais les risques de sécurité augmentent chaque mois.

Plusieurs solutions existent : passer à Windows 11, rejoindre le programme ESU, installer Linux, ou recycler votre ancien PC.

Votre ordinateur n’est donc pas obsolète, mais il nécessite désormais une réflexion sur son avenir.

Et vous, qu’allez-vous faire ? Préférez-vous passer à Windows 11, découvrir Linux ou prolonger Windows 10 avec le programme ESU ? Dites-le-moi dans les commentaires !