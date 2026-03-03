feigned

Le fond d'écran « Bliss » de Windows XP est de retour sur Windows 11 !

Pierre Caer
Le fond d’écran « Bliss » de Windows XP est de retour sur Windows 11 !

Vous vous souvenez de ces collines verdoyantes sous un ciel bleu azur qui vous accueillaient chaque matin au démarrage de Windows XP ? Si rien que d’y penser vous donne un coup de nostalgie, vous allez apprécier ce qui suit. Un créateur de la communauté Windows a réimaginé ce fond d’écran mythique — nommé « Bliss » — en lui offrant une seconde jeunesse aux couleurs de Windows 11 !

Table des matières

« Bliss » rencontre « Bloom »

Difficile de trouver un fond d’écran plus emblématique que « Bliss », cette photo de collines verdoyantes qui ornait les bureaux de millions d’utilisateurs sous Windows XP.

Un membre de la communauté Windows (@Left_Hovercraft451) a eu l’idée de le réinterpréter en y intégrant les codes visuels du fond d’écran « Bloom » de Windows 11 : dégradés doux, textures en couches et une touche de Fluent Design, tout en gardant intact le paysage de collines que des millions d’utilisateurs ont eu sous les yeux pendant des années.

Le résultat, baptisé « Feeling of Nostalgia », agit comme un pont entre deux époques : on retrouve la chaleur émotionnelle de l’original, mais avec l’éclairage plus lissé et moderne propre à Windows 11.

L’auteur a décliné son travail en plusieurs variantes :

  • Une version claire (light)
  • Une version sombre (dark)
  • Une version ultrawide 21:9 pour les écrans panoramiques

Partagés sur Reddit, ces fonds d’écran ont suscité de nombreuses réactions enthousiastes, beaucoup les qualifiant parmi les meilleurs wallpapers non officiels pour Windows 11 à ce jour !

Comment télécharger et installer ces fonds d’écran ?

Vous voulez retrouver un peu de cette nostalgie à chaque fois que vous allumez votre PC ? Bonne nouvelle, ces fonds d’écran sont disponibles gratuitement et en plusieurs variantes selon vos préférences :

Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez installer le fond d’écran en quelques clics via les Paramètres -> Personnalisation -> Arrière-plan, puis sélectionner « Image » et cliquer sur « Parcourir les photos » pour choisir le fichier souhaité.

Changer le fond d’écran sur Windows 11
Source : Reddit

0
