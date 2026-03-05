Depuis quelques jours, une rumeur enflamme les forums et les réseaux sociaux : Microsoft s’apprêterait à lancer Windows 12 en 2026, avec un design radicalement revu, l’intelligence artificielle au cœur du système et même un abonnement mensuel à la clé. L’information, relayée massivement sur Reddit, a provoqué une vague d’indignation chez des utilisateurs déjà échaudés par certains choix controversés de Microsoft autour de Windows 11.

Problème : tout ceci repose sur des informations totalement fausses.

Voici d’où vient cette rumeur sur Windows 12, pourquoi elle est fausse et ce que Microsoft prépare réellement pour 2026.

Une rumeur qui a mis le feu à Internet

Tout a commencé avec un article publié par le site PCWorld affirmant que Microsoft préparerait la sortie de Windows 12 dès 2026, avec une interface entièrement repensée, une forte intégration de l’intelligence artificielle et même un possible modèle d’abonnement.

L’information a rapidement été reprise sur Reddit où la publication a récolté des milliers de commentaires négatifs. Ce n’est pas surprenant : beaucoup d’utilisateurs sont agacés par toutes les fonctionnalités d’IA que Microsoft a intégrées à Windows 11 ces dernières années et l’idée d’un Windows 12 encore plus envahi par l’IA, et potentiellement payant par abonnement, avait tout pour mettre le feu aux poudres.

Le problème, c’est que les éléments avancés dans l’article ne sont que de vieilles informations recyclées, et donc que le Windows 12 présenté n’a tout simplement jamais existé.

Les « révélations » de l’article ? De vieilles informations recyclées

En examinant de plus près les éléments cités dans l’article, on constate qu’ils correspondent en réalité à des informations déjà connues depuis plusieurs années.

Le nom de code « Hudson Valley », par exemple, est présenté comme celui de Windows 12. En réalité, il s’agit du nom de code associé à Windows 11 version 24H2, une mise à jour qui est déjà sortie. Et cette version ne ressemble absolument pas au système révolutionnaire décrit dans la rumeur.

« CorePC » est décrit comme la base technique du futur Windows 12. Il s’agit en fait d’un ancien projet interne de Microsoft datant de 2023, qui visait à rendre Windows plus modulaire et plus facile à mettre à jour. Ce projet n’a jamais vu le jour publiquement et rien n’indique qu’il soit encore en développement aujourd’hui.

Même le nouveau design évoqué — avec une barre des tâches flottante et une barre de recherche en haut de l’écran — correspond à un concept d’interface que Microsoft avait montré en interne lors de la conférence Ignite 2022. Ce prototype avait fuité à l’époque mais il n’a jamais été intégré à une version publique de Windows.

Un concept d’interface pour Windows présenté par erreur par Microsoft lors de la conférence Ignite 2022 / © Microsoft

L’abonnement mensuel, enfin, est une rumeur qui circule depuis… 2012. En 2023, des références internes à un système d’abonnement avaient effectivement été découvertes mais elles concernaient un service cloud destiné aux entreprises — et non une version grand public de Windows.

En fait, PCWorld a rassemblé plusieurs éléments anciens — un prototype d’interface montré en 2022, des informations sur le projet CorePC apparues en 2023 et d’anciennes rumeurs autour d’un abonnement Windows — pour leur donner l’apparence d’une fuite récente sur Windows 12. Depuis, le site a mis à jour son article. Le rédacteur en chef de la publication a publiquement reconnu que l’article « ne respectait pas les standards de publication » et n’aurait pas dû être présenté comme une information vérifiée.

Ce que Microsoft prépare vraiment pour 2026

Si Windows 12 n’est pas prévu, que prépare donc Microsoft pour 2026 ? Eh bien, rien de spécial.

La feuille de route reste centrée sur Windows 11, avec ses mises à jour mensuelles et annuelles habituelles. La prochaine grande mise à jour de Windows s’appellera Windows 11 26H2 et c’est elle qui constituera la vraie nouveauté de l’année.

En clair : Windows 11 reste au cœur de la stratégie de Microsoft pour les années à venir. Aucune annonce officielle concernant un successeur direct à Windows 11 n’a jamais été faite.

Lancer un tout nouveau Windows 12 maintenant n’aurait d’ailleurs aucun sens pour Microsoft : l’entreprise passe des années à convaincre tout le monde de passer à Windows 11 et elle commence tout juste à y arriver. Repartir de zéro avec un Windows 12 fragmenterait à nouveau les utilisateurs entre plusieurs versions.

