Windows 11 : Point-in-Time Restore, Cloud Rebuild… Microsoft dévoile de nouveaux outils de récupération

Microsoft vient d’annoncer de nouveaux outils de récupération à destination de Windows 11 : Point-in-Time Restore, Cloud Rebuild et une version améliorée de la Quick Machine Recovery. Pour la firme, l’objectif de permettre aux particuliers et aux entreprises de remettre leur PC en état de marche beaucoup plus rapidement qu’auparavant après une mise à jour défectueuse, un pilote problématique ou une panne système.

Présentées lors de la conférence Ignite 2025, ces nouveautés reposent sur une approche moderne de la réparation avec une restauration complète du système à partir de clichés instantanés, une automatisation des corrections en cas de panne ou encore une réinstallation totale du système depuis le cloud.

Dans cet article, je vous explique ce que ces nouveaux outils de récupération de Windows 11 apportent, comment ils fonctionnent et ce qu’ils vont changer dans votre quotidien si votre PC tombe en panne.

Point-in-Time Restore : revenir à un état antérieur en quelques minutes

Point-in-Time Restore (PITR) – « restauration à un point précis dans le temps » – est la nouveauté la plus marquante : cette nouvelle fonctionnalité va permettre de remettre votre PC dans l’état exact où il se trouvait avant un problème.

Comment ça marche ? Point-in-Time Restore crée automatiquement des clichés instantanés (ou copies) de votre système à intervalles réguliers. Ainsi, si votre ordinateur commence à mal fonctionner après une mise à jour ou l’installation d’un pilote défectueux, vous pourrez revenir en arrière en quelques minutes en restaurant simplement un cliché instantané créé par Point-in-Time Restore (PITR).

Contrairement à la Restauration du système classique, Point-in-Time Restore (PITR) ne se limite pas aux fichiers système : il capture l’intégralité de l’environnement Windows, avec vos applications, vos paramètres de configuration et vos fichiers personnels enregistrés localement. Windows gère le stockage des clichés de manière encadrée : ils ne sont conservées que 72 heures (ce délai pourra être ajusté dans les Paramètres) et leur taille est limitée à une petite portion du disque.

Pendant la phase de test (au sein du programme Windows Insider), les PC disposant d’au moins 200 Go de stockage auront cette fonctionnalité activée automatiquement.

Point-in-Time Restore (PITR) est accessible à la fois depuis les Paramètres de Windows 11 et depuis l’environnement de récupération Windows (WinRE). Cette nouvelle fonctionnalité est déjà disponible dans les builds Insider Preview (sur les canaux Dev et Bêta) et devrait ensuite être intégrée dans une future mise à jour mensuelle de Windows 11.

La nouvelle fonctionnalité « Point-in-time restore » dans les Paramètres de Windows 11 / © Microsoft

La nouvelle fonctionnalité « Point-in-time restore » dans l’environnement de récupération Windows (WinRE) / © Microsoft

Cloud Rebuild : réinstaller complètement Windows en un clic

Si Point-in-Time Restore (PITR) vise la restauration rapide, Cloud Rebuild sert à remettre un PC en état de marche lorsque plus rien ne fonctionne. Ce nouvel outil de récupération intervient lorsque la situation est trop dégradée pour revenir en arrière. S’il n’existe plus de cliché instantané exploitable ou si le problème est trop profond, il permet de réinstaller intégralement Windows 11 à distance, sans clé USB d’installation, sans intervention physique et sans passage au service technique.

Cloud Rebuild se déclenche à distance par un administrateur via Microsoft Intune, la plateforme de gestion d’appareils utilisée dans les entreprises. L’administrateur choisit la version et la langue de Windows puis déclenche l’opération : le PC télécharge automatiquement les fichiers d’installation, réinstalle entièrement le système et récupère immédiatement ses paramètres professionnels grâce à Windows Autopilot. Les documents, applications et réglages peuvent ensuite être restaurés via l’application Sauvegarde Windows et OneDrive.

Cette fonctionnalité est exclusivement destinée aux entreprises, car elle dépend entièrement de Microsoft Intune. Elle n’est donc pas accessible aux particuliers (pour le moment).

Quick Machine Recovery : réparer automatiquement un PC incapable de démarrer

La Quick Machine Recovery (QMR) – récupération rapide de la machine – lancée en août 2025, est l’autre élément clé pour la récupération d’un PC Windows. Elle intervient lorsque Windows 11 ne parvient plus à démarrer : elle bascule alors automatiquement l’ordinateur dans l’environnement de récupération Windows (WinRE), analyse la cause de l’échec de démarrage et permet à Microsoft de pousser automatiquement des correctifs.

Cette fonctionnalité est déjà activée par défaut sur tous les PC avec l’édition Famille de Windows 11.

La fonctionnalité « Récupération rapide de la machine » dans l’environnement de récupération Windows (WinRE) / Le Crabe Info

Aujourd’hui, Microsoft fait évoluer la Quick Machine Recovery avec deux améliorations importantes.

La première concerne la connectivité réseau. Jusqu’ici, l’environnement de récupération Windows (WinRE) pouvait utiliser une connexion Ethernet ou un réseau Wi-Fi classique (WPA/WPA2) pour se connecter à Internet. En revanche, les réseaux d’entreprise plus complexes, basés sur des certificats, du WPA2/WPA3 Enterprise ou une authentification avancée, n’étaient pas correctement pris en charge, ce qui compliquait la récupération à distance dans de nombreux environnements professionnels. Désormais, WinRE est capable de reprendre automatiquement la configuration réseau de Windows, y compris les paramètres des réseaux Wi-Fi d’entreprise. Cela permettra aux machines d’être connectées dès l’entrée dans l’environnement de récupération Windows (WinRE), sans intervention manuelle, ce facilitera grandement l’usage de la QMR pour les entreprises.

La seconde évolution concerne la gestion des mises à jour. Les correctifs appliqués par la QMR peuvent désormais être gérés via Windows Autopatch, comme n’importe quelle autre mise à jour Windows. Les administrateurs disposent ainsi d’une vision centralisée du processus de réparation.

La Quick Machine Recovery reste l’outil de récupération privilégié pour les incidents de grande ampleur — par exemple, lorsqu’une mise à jour mondiale introduit un bug bloquant, comme cela avait été le cas en 2024.

Intune Remote Recovery : la console centrale de la récupération Windows

Avec l’arrivée de Point-in-Time Restore (PITR) et Cloud Rebuild, Microsoft introduit Intune Remote Recovery, une nouvelle plateforme destinée aux entreprises permettant de détecter, diagnostiquer et déclencher à distance des actions de réparation sur leurs ordinateurs.

L’un des changements les plus importants est la capacité de Microsoft Intune à détecter lorsqu’un PC est entré dans l’environnement de récupération Windows (WinRE), ce qui permet aux administrateurs de repérer en un coup d’œil les machines incapables de démarrer. À partir de là, ils peuvent pousser des scripts personnalisés, déclencher la Quick Machine Recovery, lancer un Point-in-Time Restore ou même amorcer un Cloud Rebuild.

Pourquoi Microsoft modernise la récupération de Windows ?

Les anciens outils de récupération de Windows 11 — comme la restauration du système ou l’outil « Réinitialiser ce PC » — ont été conçus pour une époque où les ordinateurs étaient plus lents, le cloud très peu utilisé et la gestion à distance des ordinateurs quasi inexistante. Aujourd’hui, les PC disposent de SSD très rapides, les données sont largement synchronisées en ligne et les entreprises s’appuient sur des plateformes de gestion centralisée comme Microsoft Intune.

Dans ce nouveau contexte, Microsoft repense en profondeur la récupération de Windows afin de rendre les réparations plus rapides, plus fiables et moins dépendantes de l’utilisateur. L’objectif est simple : réduire au maximum le temps pendant lequel un PC est inutilisable, que ce soit à cause d’une mise à jour défaillante, d’un pilote incompatible ou d’une mauvaise manipulation.

En résumé

Microsoft modernise la récupération de Windows 11 avec quatre outils complémentaires :