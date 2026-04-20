Windows 11 : Microsoft peaufine Windows Hello, l’Explorateur de fichiers et le presse-papiers

Chaque semaine, Microsoft publie de nouvelles builds Insider Preview de Windows 11 avec les nouveautés et changements à venir dans le système. Cette semaine, les deux nouvelles builds — 26300.8276 (KB5083726) sur le canal Dev et 26220.8271 (KB5083728) sur le canal Bêta — ne proposent aucune grosse nouveauté mais quelques retouches pour Windows Hello, les paramètres de localisation, l’Explorateur de fichiers et le presse-papiers.

Comme d’habitude, passons en revue tous ces changements qui seront bientôt disponibles dans une prochaine mise à jour mensuelle de Windows 11.

Des options de localisation plus claires

Jusqu’ici, lorsque vous désactiviez les services de localisation dans les Paramètres -> Confidentialité et sécurité -> Localisation, les options liées comme « Localisation par défaut » ou « Autoriser le remplacement de la localisation » restaient visibles alors même qu’elles n’avaient plus aucun effet, puisque les applications ne recevaient plus de données de géolocalisation. De quoi laisser penser qu’elles fonctionnaient encore.

Microsoft clarifie ce comportement : ces options apparaissent désormais grisées et inactives quand les services de localisation sont désactivés.

L’Explorateur de fichiers harmonise sa barre de recherche

Jusqu’à présent, la barre de recherche de l’Explorateur de fichiers n’avait pas le même rendu sur un PC classique et sur un PC Copilot+ (le placement des icônes était différent). Microsoft l’a retravaillée pour obtenir une affichage cohérent entre ces deux types de machine. Le changement est purement esthétique mais il met fin à une incohérence visible d’un poste à l’autre.

Ancienne barre de recherche de l’Explorateur de fichiers / © Microsoft

Nouvelle barre de recherche de l’Explorateur de fichiers / © Microsoft

Barre de recherche actuelle de l’Explorateur de fichiers sur les PC Copilot+ / © Microsoft

Windows Hello : l’empreinte digitale plus réactive après une sortie de veille

Si vous utilisez un lecteur d’empreintes digitales pour vous connecter à Windows 11, vous avez peut-être déjà eu l’impression qu’il tardait à répondre après une sortie de veille. Microsoft annonce avoir amélioré à la fois la fiabilité et les performances de la reconnaissance d’empreinte : l’authentification devrait se faire plus rapidement et échouer moins souvent juste après une sortie de veille.

Un presse-papiers qui s’ouvre plus vite

L’historique du presse-papiers (accessible via le raccourci Win + V) s’ouvre désormais plus rapidement. Là encore, Microsoft ne donne aucun chiffre, mais si vous l’utilisez fréquemment pour retrouver un texte ou une image copiés récemment, la différence devrait être perceptible.

Des polices améliorées pour plusieurs écritures asiatiques

Microsoft met à jour la famille de polices Leelawadee UI, utilisée pour afficher les écritures thaï, lao, khmère et lontara. Les corrections concernent l’enchaînement, le positionnement et le rendu des glyphes — autrement dit, la façon dont les caractères s’agencent et s’affichent à l’écran. Un ajustement anecdotique pour la plupart d’entre vous, mais bienvenue pour qui utilise ces écritures au quotidien.

Toutes ces nouveautés sont pour l’instant disponibles dans les builds Insider Preview de Windows 11 — des versions de test réservées aux membres du programme Windows Insider — et plus précisément dans la build 26300.8276 (canal Dev) et la build 26220.8271 (canal Bêta). Si tout se passe bien, on devrait les retrouver dans une prochaine mise à jour de Windows 11.

Historique des builds Insider Preview de Windows 11

Si vous les avez manquées, voici les précédentes builds Insider Preview de Windows 11 publiées par Microsoft :