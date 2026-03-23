Vous est-il déjà arrivé de perdre le curseur de votre souris des yeux pendant de longues secondes sans parvenir à le retrouver ? Pour les personnes malvoyantes, c’est une difficulté bien réelle et ce, lors de chaque session de travail. Pour y répondre, Microsoft relance le déploiement d’une fonctionnalité d’accessibilité qui ajoute un repère visuel autour du curseur pour ne plus le perdre de vue : le Pointer Indicator (indicateur de pointeur).

Un repère visuel pour les personnes malvoyantes

Le Pointer Indicator est un nouveau paramètre d’accessibilité destiné aux personnes ayant des difficultés visuelles. Concrètement, il affiche un indicateur visuel autour du curseur de la souris, ce qui permet de le repérer instantanément à l’écran, sans avoir à le chercher.

Le nouvel indicateur de pointeur de souris dans Windows 11 / © Microsoft

Cette fonctionnalité est pour l’instant disponible uniquement sur le canal Dev (build 26300.8085, KB5079483) pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider. À noter que cette fonctionnalité avait déjà été proposée auparavant, mais son déploiement avait été interrompu. Microsoft la rend à nouveau disponible dans cette build.

Pour activer cet indicateur de pointeur, il faut se rendre dans les Paramètres -> Accessibilité -> Pointeur de la souris et interaction tactile, puis activer l’option Indicateur de pointeur. Sur cette page, il est également possible de choisir une couleur pour les traits horizontaux et verticaux de l’indicateur de souris.

Paramètres de l’indicateur de pointeur de la souris dans les Paramètres de Windows 11 / © Microsoft

Une fois activée, la fonctionnalité peut être activée ou désactivée à la volée avec le raccourci clavier Win + Ctrl + Maj + X .

Le Pointer Indicator fait partie des fonctionnalités en cours de développement dans le cadre de Windows 11 26H2, la prochaine version majeure de Windows 11 attendue pour la fin de l’année 2026.

Les dernières builds Insider Preview de Windows 11

Si vous les avez manquées, voici les dernières versions de test de Windows 11 avec les nouveautés que Microsoft prépare pour son système d’exploitation :