Microsoft a confirmé un problème qui empêche certains PC sous Windows 11 d’installer les nouveaux certificats Secure Boot, destinés à remplacer ceux qui arriveront progressivement à expiration cette année. Par mesure de précaution, l’entreprise a temporairement suspendu la mise à jour des nouveaux certificats sur les ordinateurs concernés, le temps de trouver une solution avec les fabricants.

Voici ce qu’il faut savoir, comment vérifier si votre ordinateur est concerné et ce que Microsoft recommande de faire.

Microsoft suspend la mise à jour des certificats Secure Boot sur certains PC

Microsoft a confirmé qu’un problème empêche certains ordinateurs sous Windows 11 d’installer les nouveaux certificats Secure Boot. Afin d’éviter tout dysfonctionnement, l’entreprise a choisi de suspendre temporairement le déploiement de la mise à jour qui permet d’installer ces nouveaux certificats, le temps de résoudre le problème.

Selon Microsoft, cette décision est liée à un problème affectant certains micrologiciels (firmwares) UEFI. L’entreprise indique travailler avec les fabricants d’ordinateurs afin de trouver une solution qui permettra de reprendre le déploiement des nouveaux certificats en toute sécurité.

Cette suspension concerne uniquement les PC affectés par ce problème. Les autres ordinateurs continuent de recevoir la mise à jour automatiquement via Windows Update.

Pourquoi les certificats Secure Boot doivent être remplacés ?

Le Secure Boot (ou démarrage sécurisé) est une fonctionnalité de sécurité intégrée au micrologiciel UEFI de votre ordinateur. Il vérifie la signature numérique des composants qui se chargent au démarrage de l’ordinateur afin d’empêcher l’exécution de logiciels malveillants. Par exemple, Windows Boot Manager, le gestionnaire de démarrage Windows, est un de ces composants.

Pour effectuer ces vérifications, Secure Boot s’appuie sur plusieurs certificats de sécurité intégrés au micrologiciel (firmware) UEFI de votre PC. Ces certificats permettent de reconnaître les composants approuvés par Microsoft et de bloquer ceux qui ne sont plus considérés comme fiables.

Or, une partie de ces certificats, utilisée depuis plus de dix ans, a commencé à expirer en juin 2026. Microsoft a donc commencé à déployer de nouveaux certificats afin de prendre le relais, d’assurer le bon fonctionnement de Secure Boot dans les années à venir et de continuer à révoquer les composants de démarrage présentant des vulnérabilités.

Dans la plupart des cas, cette transition s’effectue automatiquement via Windows Update, sans aucune intervention de l’utilisateur.

Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à lire mon précédent article consacré à l’expiration des certificats Secure Boot en 2026 :

Si votre ordinateur est concerné par ce problème, Windows vous en informera directement via l’application Sécurité Windows.

Pour vérifier l’état de votre PC :

Ouvrez l’application Sécurité Windows. Cliquez sur Sécurité des appareils. Consultez la section Démarrage sécurisé.

Si votre PC fait partie des ordinateurs concernés, l’application Sécurité Windows affichera le message suivant :

Les appareils de ce groupe sont affectés par un problème connu. Afin de réduire les risques, les mises à jour des certificats Secure Boot sont temporairement suspendues pendant que Microsoft et ses partenaires travaillent à une solution prise en charge. Contactez le fabricant de votre appareil pour obtenir de l’aide.

Le message indiquant que les mises à jour des certificats Secure Boot sont temporairement suspendues (en anglais) / © Microsoft

Dans le cas contraire, cela signifie que votre PC n’est probablement pas concerné et que les certificats sont installés ou pourront l’être normalement lors d’une prochaine mise à jour.

Faut-il s’inquiéter ? Que faire si votre PC est concerné ?

Dans l’immédiat, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Microsoft précise que ce problème n’empêche pas votre PC de fonctionner normalement. Windows 11 continue de démarrer, les mises à jour de Windows Update restent disponibles et le démarrage sécurisé (Secure Boot) continue d’assurer son rôle avec les certificats actuellement installés.

Si votre PC est concerné, il n’y a aucune manipulation particulière à effectuer.

Microsoft recommande simplement de ne pas désactiver le Secure Boot et d’installer les prochaines mises à jour de Windows qui pourraient inclure un correctif lorsque le problème sera résolu. Il n’est pas recommandé de chercher à installer manuellement les nouveaux certificats Secure Boot ou de modifier les paramètres de l’UEFI (BIOS). Il est préférable d’attendre qu’une solution officielle soit déployée par Microsoft ou par le fabricant de votre PC.

Ce qu’il faut retenir