Microsoft Store : installer plusieurs applications en même temps, c’est maintenant possible !

Le Microsoft Store évolue : il est désormais possible d’installer plusieurs applications d’un seul coup, directement depuis la version web du Microsoft Store. Une fonctionnalité très attendue, qui rappelle fortement Ninite, le célèbre outil qui permet de créer un installeur unique avec ses logiciels favoris.

Grâce à cette nouveauté, Microsoft simplifie la configuration d’un nouveau PC, mais aussi la réinstallation ou la remise à zéro de Windows 11, en réduisant le temps passé à réinstaller les applications une à une.

Une installation groupée directement depuis le Microsoft Store Web

Jusqu’à présent, les utilisateurs de Windows 11 devaient ouvrir la page de chaque application dans le Microsoft Store, cliquer sur « Installer », puis attendre la fin du téléchargement avant de passer à l’application suivante. Un processus long et fastidieux, notamment lors de l’installation d’un nouveau PC.

La nouvelle fonctionnalité du Microsoft Store change complètement la donne. Depuis la page dédiée apps.microsoft.com/apppack, il suffit de :

Sélectionner plusieurs applications (jusqu’à 16 à la fois) ; Cliquer sur « Installation sélectionnée » ; Télécharger un petit fichier exécutable (.exe) qui installe automatiquement toutes les appications en arrière-plan.

Ce fichier exécutable gère ensuite le téléchargement et l’installation des logiciels sans intervention supplémentaire, de la même manière que Ninite.

Notez cette fonctionnalité n’est pas encore disponible dans l’application Microsoft Store intégrée à Windows 11 : il faut impérativement passer par la version web.

Une sélection de 64 applications populaires

Pour l’instant, le multi-installeur n’est pas ouvert à tout le catalogue du Microsoft Store. Microsoft propose pour le moment une sélection de 64 applications populaires, réparties en six grandes catégories.

Voici la liste complète actuellement disponible :

Catégorie Applications 🧰 Productivité Adobe Acrobat Reader DC, Microsoft Teams, Zoom Workplace, OneNote, Goodnotes, ChatGPT, iCloud, Dropbox 🎨 Créativité Canva, CapCut, Clipchamp, Adobe Photoshop Express, Adobe Photoshop, ibis Paint, OBS Studio, Audacity 💬 Réseaux sociaux WhatsApp, Discord, Instagram, TikTok, Telegram Desktop, Facebook, Snapchat, LinkedIn ⚙️ Outils & utilitaires PotPlayer, Speedtest by Ookla, NVIDIA Control Panel, BreeZip, Rufus, Sysinternals Suite, EarTrumpet, Wintoys 🖼️ Personnalisation Lively Wallpaper, f.lux, TranslucentTB, Bing Wallpaper, backiee – Wallpaper Studio 10, Live Wallpapers +, Thème dynamique, Fonds d’écran qui bouge

Vous pouvez consulter la liste complète et créer votre propre pack sur : https://apps.microsoft.com/apppack.

Installation multi-applications sur le site web du Microsoft Store

Une alternative grand public à WinGet

Cette nouveauté s’inscrit dans la stratégie de Microsoft visant à rendre Windows 11 plus pratique à utiliser dès la première configuration. Jusqu’ici, les utilisateurs avancés pouvaient déjà automatiser leurs installations avec WinGet, le gestionnaire de paquets en ligne de commande. Mais cette nouvelle approche via le Microsoft Store est graphique et accessible à tous, sans besoin de ligne de commande ni d’outil tiers.

Elle vise clairement les utilisateurs qui réinstallent leur PC ou qui viennent d’acheter une nouvelle machine et veulent récupérer rapidement leurs applications habituelles : Teams, ChatGPT, Canva, Discord, Spotify, etc.

En résumé