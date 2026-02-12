Windows 11 : vous pouvez enfin activer cette protection sans tout réinstaller

C’était l’une des limitations les plus frustrantes de Windows 11. Le Contrôle intelligent des applications — une protection avancée contre les logiciels malveillants — ne pouvait être activé ou réactivé qu’après une réinstallation complète du système.

Autant dire que beaucoup d’utilisateurs préféraient ne pas y toucher.

Bonne nouvelle : avec la mise à jour de février 2026 (KB5077181), Microsoft corrige enfin cette contrainte. Vous pouvez désormais activer ou désactiver cette fonctionnalité à tout moment, directement depuis l’application Sécurité Windows. Une évolution importante pour la sécurité de votre PC.

Le Contrôle intelligent des applications, c’est quoi exactement ?

Le Contrôle intelligent des applications (Smart App Control) est un mécanisme de sécurité intégré à Windows 11. Son rôle est simple : empêcher l’exécution d’applications jugées non fiables ou malveillantes avant même qu’elles ne s’ouvrent.

Pour décider, Windows s’appuie sur deux éléments :

une base de données Microsoft recensant les applications sûres et dangereuses ;

la vérification de la signature numérique des logiciels.

Si un programme est reconnu comme malveillant, potentiellement indésirable ou non signé, il est immédiatement bloqué. Contrairement à un antivirus traditionnel qui intervient après analyse, le Contrôle intelligent des applications agit en amont, ce qui le rend particulièrement efficace face aux menaces émergentes.

Pourquoi personne ne l’activait vraiment ?

Jusqu’à récemment, le fonctionnement était rigide : le Contrôle intelligent des applications ne pouvait être activé qu’après une installation propre de Windows et si vous le désactiviez, il était impossible de le réactiver sans réinstaller le système.

Résultat : beaucoup d’utilisateurs hésitaient à l’activer, de peur de bloquer un logiciel légitime… et de ne plus pouvoir revenir en arrière.

Ce que change la mise à jour de février 2026

Avec la mise à jour de février 2026, cette contrainte disparaît. Vous pouvez désormais activer le Contrôle intelligent des applications à tout moment, le désactiver temporairement si nécessaire et le réactiver ensuite. Aucun redémarrage n’est nécessaire.

Tout se fait depuis l’application Sécurité Windows → Contrôle des applications et du navigateur → Paramètres du Contrôle intelligent des applications.

Microsoft déploie cette amélioration progressivement. Si l’option apparaît encore en grisé sur votre PC, cela signifie généralement que la mise à jour n’est pas encore complètement active sur votre système.

Une bonne occasion d’activer cette protection

Cette évolution rend enfin le Contrôle intelligent des applications réellement utilisable au quotidien. Si vous ne l’avez jamais activé à cause de son ancien fonctionnement, c’est probablement le bon moment pour revoir votre position.

Pour un guide détaillé avec toutes les étapes illustrées, les explications complètes sur les modes « Évaluation » et « Activé », ainsi que les solutions si l’option apparaît grisée, consultez cet article complet sur Le Crabe Info :