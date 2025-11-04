Windows 11 : Microsoft fait marche arrière sur la simplification des titres des mises à jour

Il n’aura pas fallu longtemps à Microsoft pour revoir sa copie. Quelques jours seulement après avoir annoncé la simplification des titres de mises à jour dans Windows Update, l’entreprise a décidé de faire partiellement marche arrière face au mécontentement des professionnels de l’informatique.

Une simplification mal accueillie

Il y a quelques jours, Microsoft a introduit un nouveau format de nommage pour les mises à jour dans Windows 11. L’objectif pour la firme de Redmond était de rendre les intitulés plus courts et plus clairs pour le grand public, en supprimant les éléments jugés trop techniques comme la date, l’architecture du système ou le type de plateforme.

Concrètement, une mise à jour Windows autrefois nommée :

2025-10 Mise à jour cumulative pour Windows 11, version 25H2 pour les systèmes x64 (KB5066835) (26200.6899)

devait devenir :

Mise à jour de sécurité (KB5066835) (26200.6899)

Un format plus lisible sur le papier, mais qui a immédiatement fait réagir de nombreux administrateurs système. Dans les commentaires du billet de blog officiel, ces derniers ont jugé cette simplification contre-productive : trop d’informations utiles disparaissaient, notamment la date et la périodicité des mises à jour.

Supprimer le format AAAA-MM du titre est une mauvaise idée. Cela oblige désormais les utilisateurs et les administrateurs à effectuer une recherche sur Internet pour trouver la date de sortie d’une mise à jour.

Je dois donc maintenant consulter un article de la base de connaissances spécifique pour savoir quand un correctif est publié ? Ce n’est pas pratique pour les administrateurs. Veuillez revoir votre position. Les dates doivent être affichées.

Ce ne sont pas les utilisateurs qui doivent se soucier des informations contenues dans le titre de la mise à jour, mais les administrateurs qui doivent savoir ce qui a été fait et quand la mise à jour est publiée. Ainsi, si Microsoft commet une nouvelle erreur lors d’une mise à jour (et cela arrivera), nous pourrons la repérer plus rapidement et corriger le problème. N’oubliez pas d’indiquer la date !

Veuillez ne pas supprimer les dates des titres de ces mises à jour ; elles permettent de voir rapidement quelles mises à jour sont installées sur les appareils. Cela ne plaira pas aux administrateurs, moi y compris.

Ces retours massifs ont visiblement fait réfléchir Microsoft.

Microsoft rétropédale (partiellement)

Le 3 novembre, un représentant de Microsoft a confirmé sur X que l’entreprise allait réintroduire la date (mois et année) dans les titres des mises à jour :

Suite à vos retours, nous allons nous assurer que la date (mois et année) reste présente dans les titres des mises à jour. Continuez à nous faire part de vos retours, nous vous écoutons !

Autrement dit, Microsoft ne reviendra pas totalement à l’ancien système, mais restaurera un repère temporel clair tout en conservant la présentation simplifiée.

Ainsi, au lieu d’un simple :

Mise à jour de sécurité (KB5066835) (26200.6899)

on retrouvera un format intermédiaire, plus informatif :

2025-10 Mise à jour de sécurité (KB5066835) (26200.6899)

Un compromis qui devrait satisfaire aussi bien les utilisateurs que les administrateurs système, soucieux de conserver un minimum de repères dans le suivi des mises à jour.

Une décision pragmatique

Ce revirement montre que Microsoft reste à l’écoute des retours de la communauté, en particulier des professionnels qui gèrent des parcs de machines. Si la simplification initiale visait à rendre les intitulés plus “grand public”, elle supprimait en réalité la seule information vraiment compréhensible pour tout le monde : la date.

En restaurant cet élément, Microsoft trouve un équilibre entre lisibilité et traçabilité. Les titres devraient ainsi rester plus homogènes et modernes qu’avant, tout en préservant les repères nécessaires pour identifier rapidement l’origine ou la période d’une mise à jour.

En résumé