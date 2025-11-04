Windows 11 : Microsoft fait marche arrière sur la simplification des titres des mises à jour

Il n’aura pas fallu longtemps à Microsoft pour revoir sa copie. Quelques jours seulement après avoir annoncé la simplification des titres de mises à jour dans Windows Update, l’entreprise a décidé de faire partiellement marche arrière face au mécontentement des professionnels de l’informatique.
Une simplification mal accueillie
Il y a quelques jours, Microsoft a introduit un nouveau format de nommage pour les mises à jour dans Windows 11. L’objectif pour la firme de Redmond était de rendre les intitulés plus courts et plus clairs pour le grand public, en supprimant les éléments jugés trop techniques comme la date, l’architecture du système ou le type de plateforme.
Concrètement, une mise à jour Windows autrefois nommée :
2025-10 Mise à jour cumulative pour Windows 11, version 25H2 pour les systèmes x64 (KB5066835) (26200.6899)
devait devenir :
Mise à jour de sécurité (KB5066835) (26200.6899)
Un format plus lisible sur le papier, mais qui a immédiatement fait réagir de nombreux administrateurs système. Dans les commentaires du billet de blog officiel, ces derniers ont jugé cette simplification contre-productive : trop d’informations utiles disparaissaient, notamment la date et la périodicité des mises à jour.
Ces retours massifs ont visiblement fait réfléchir Microsoft.
Microsoft rétropédale (partiellement)
Le 3 novembre, un représentant de Microsoft a confirmé sur X que l’entreprise allait réintroduire la date (mois et année) dans les titres des mises à jour :
Autrement dit, Microsoft ne reviendra pas totalement à l’ancien système, mais restaurera un repère temporel clair tout en conservant la présentation simplifiée.
Ainsi, au lieu d’un simple :
Mise à jour de sécurité (KB5066835) (26200.6899)
on retrouvera un format intermédiaire, plus informatif :
2025-10 Mise à jour de sécurité (KB5066835) (26200.6899)
Un compromis qui devrait satisfaire aussi bien les utilisateurs que les administrateurs système, soucieux de conserver un minimum de repères dans le suivi des mises à jour.
Une décision pragmatique
Ce revirement montre que Microsoft reste à l’écoute des retours de la communauté, en particulier des professionnels qui gèrent des parcs de machines. Si la simplification initiale visait à rendre les intitulés plus “grand public”, elle supprimait en réalité la seule information vraiment compréhensible pour tout le monde : la date.
En restaurant cet élément, Microsoft trouve un équilibre entre lisibilité et traçabilité. Les titres devraient ainsi rester plus homogènes et modernes qu’avant, tout en préservant les repères nécessaires pour identifier rapidement l’origine ou la période d’une mise à jour.
En résumé
- Microsoft avait simplifié les titres de mises à jour dans Windows Update il y a quelques jours.
- La communauté des professionnels de l’informatique a largement critiqué cette décision, notamment à cause de la suppression de la date.
- Face au mécontentement, Microsoft a annoncé le retour du mois et de l’année dans les intitulés. Le format simplifié est donc conservé, mais avec un repère temporel réintroduit.