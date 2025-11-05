Microsoft supprime SmartScreen d’Internet Explorer et du mode IE sur Windows 11

Microsoft poursuit le grand nettoyage de ses anciens outils intégrés à Windows. Avec la dernière mise à jour de Windows 11, l’entreprise a officiellement déprécié Microsoft Defender SmartScreen dans Internet Explorer et dans le mode IE (Internet Explorer) intégré à Microsoft Edge. Cette décision, documentée dans un document de support, s’inscrit dans la stratégie de Microsoft visant à moderniser la sécurité de Windows et à supprimer les composants obsolètes.

Qu’est-ce que SmartScreen ?

Microsoft Defender SmartScreen est une technologie de sécurité bien connue des utilisateurs de Windows et de Microsoft Edge. Son rôle est de protéger contre les sites web frauduleux (phishing, malware), les fichiers dangereux téléchargés depuis Internet et les applications suspectes exécutées sur le système.

SmartScreen agit à plusieurs niveaux :

Vérification des sites web : les adresses visitées sont comparées à une base de données de sites malveillants tenue à jour par Microsoft. Réputation des fichiers : chaque téléchargement est évalué pour détecter les exécutables suspects. Protection des fichiers marqués : grâce au tag « Mark-of-the-Web (MotW) », SmartScreen analyse automatiquement un fichier au moment de son ouverture dans l’Explorateur de fichiers.

Pourquoi Microsoft supprime SmartScreen dans Internet Explorer et le mode IE ?

À partir de maintenant, sur Windows 11 (versions 25H2 et 24H2), SmartScreen ne fonctionne plus dans Internet Explorer ni dans le mode IE (Internet Explorer) de Microsoft Edge.

Qu’est-ce que le mode IE ? Le mode IE de Microsoft Edge permet d’exécuter d’anciens sites ou applications internes encore dépendants d’Internet Explorer. Il s’adresse uniquement aux entreprises, pour des usages internes et contrôlés — pas à la navigation sur Internet.

Microsoft avance plusieurs raisons précises à ce changement :

Le mode IE est réservé à un usage interne : le mode Internet Explorer dans Microsoft Edge n’est pas conçu pour naviguer sur le web, mais pour exécuter des applications intranet d’entreprise encore dépendantes d’anciens composants ActiveX ou d’API IE. Dans ce contexte maîtrisé, où les administrateurs définissent eux-mêmes la liste des sites autorisés, SmartScreen n’a plus d’utilité .

le mode Internet Explorer dans Microsoft Edge n’est pas conçu pour naviguer sur le web, mais pour exécuter des encore dépendantes d’anciens composants ActiveX ou d’API IE. Dans ce contexte maîtrisé, où les administrateurs définissent eux-mêmes la liste des sites autorisés, . Un nettoyage du code hérité d’Internet Explorer : la version de SmartScreen utilisée par Internet Explorer reposait sur des bibliothèques binaires anciennes. Leur suppression permet à Microsoft de moderniser la pile de sécurité et d’alléger le système. Conserver SmartScreen dans IE aurait provoqué des comportements instables et incohérents.

la version de SmartScreen utilisée par Internet Explorer reposait sur des bibliothèques binaires anciennes. Leur suppression permet à Microsoft de et d’alléger le système. Conserver SmartScreen dans IE aurait provoqué des comportements instables et incohérents. Des protections déjà redondantes : les fichiers téléchargés via Internet Explorer ou le mode IE continuent d’être marqués avec le tag Mark-of-the-Web. Lorsqu’ils sont ouverts depuis l’Explorateur de fichiers, SmartScreen dans Windows les scanne automatiquement pour détecter d’éventuelles menaces. Autrement dit, la couche de protection reste active, mais déplacée ailleurs.

Microsoft indique que cette suppression de SmartScreen dans Internet Explorer et le mode IE ne diminue pas la sécurité globale du système. Plusieurs niveaux de défense restent en place : SmartScreen dans Microsoft Edge et Windows, le marquage Mark-of-the-Web et la protection système assurée par Microsoft Defender Antivirus.

L’entreprise concentre désormais ses efforts sur les protections intégrées à Microsoft Edge et à Windows, mieux adaptées aux standards de sécurité actuels.

Info : Microsoft rappelle que ni Internet Explorer ni le mode IE de Microsoft Edge ne doivent être utilisés pour accéder à Internet. Ces technologies manquent de nombreuses protections modernes, comme l’isolation des sites ou le sandboxing renforcé de Microsoft Edge.

Ce que doivent faire les administrateurs système

Pour les entreprises qui utilisent encore des applications nécessitant le mode IE, Microsoft recommande de :

Désactiver SmartScreen manuellement (s’il n’est pas déjà désactivé). Pour cela, il faut ouvrir « Options Internet » depuis le menu Démarrer -> onglet Sécurité → Sites de confiance → Personner le niveau .

(s’il n’est pas déjà désactivé). Pour cela, il faut ouvrir depuis le menu Démarrer -> onglet → → . Limiter le mode IE aux sites internes de confiance via une liste gérée par l’administrateur système.

via une liste gérée par l’administrateur système. Utiliser Microsoft Edge pour tout le reste — la navigation Internet classique doit se faire dans un navigateur moderne.

Les entreprises sont encouragées à mettre à jour leurs applications internes pour les rendre compatibles avec Edge, afin d’abandonner progressivement le mode IE.

En résumé