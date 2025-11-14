Fin de KMS38 : Microsoft bloque la célèbre méthode d’activation hors ligne de Windows

Microsoft a discrètement mis fin à l’une des méthodes d’activation non officielles les plus utilisées sur Windows 10 et Windows 11 : KMS38, un système permettant d’activer Windows hors ligne jusqu’en… 2038 ! Ce changement n’apparaît dans aucune note de version officielle, mais il est confirmé par les développeurs de Microsoft Activation Scripts (MAS) — un ensemble de scripts non officiels bien connus qui permettent d’activer Windows et Office illégalement grâce à des méthodes d’activation « alternatives ».

KMS38 : c’était quoi, exactement ?

KMS38 était une variante du système d’activation KMS (Key Management Service), un mécanisme normalement utilisé par les entreprises pour activer Windows via un serveur interne. Avec une activation KMS, Windows est activé pendant une période de 180 jours et doit se reconnecter régulièrement à un serveur KMS pour renouveler cette période.

KMS38 détournait le fonctionnement normal de l’activation KMS en prolongeant artificiellement la période de grâce jusqu’en 2038, sans nécessiter de connexion Internet ni de serveur KMS. Pour y parvenir, la méthode s’appuyait sur gatherosstate.exe , un petit outil interne utilisé par Windows pour conserver l’état de l’activation lors d’une mise à niveau. KMS38 générait un état de licence modifié que gatherosstate.exe acceptait comme valide, ce qui permettait à Windows de croire qu’il restait encore des années d’activation KMS. C’est ce mécanisme, désormais désactivé, qui rendait KMS38 possible.

Pourquoi KMS38 ne fonctionne plus ?

La fin de KMS38 ne s’est pas faite du jour au lendemain. Microsoft a procédé en plusieurs étapes, sur différentes versions de Windows.

Tout a commencé avec Windows 11 build 26040, lorsque l’entreprise a retiré de ses images d’installation l’outil interne gatherosstate.exe utilisé pour conserver l’état de l’activation lors d’une mise à niveau. Celui-ci était indispensable au fonctionnement de KMS38 : sans lui, Windows ne pouvait plus transférer la période KMS restante après une mise à jour. Résultat : la période de grâce retombait automatiquement à zéro, ce qui rendait KMS38 instable.

Le coup de grâce est arrivé plus tard, avec Windows 11 build 26100.7019, dans laquelle Microsoft a complètement désactivé le mécanisme interne qui gérait ce transfert d’activation. Même en restaurant manuellement gatherosstate.exe , Windows n’était plus en mesure d’utiliser la fonctionnalité que KMS38 détournait. À partir de cette version, la méthode est devenue totalement inutilisable.

Les dernières mises à jour de novembre 2025 – KB5068861 (pour Windows 11 25H2 et 24H2) et KB5067112 (pour Windows 11 23H2) – ont ensuite généralisé ce changement à tous les systèmes concernés. C’est à ce moment-là que les auteurs de Microsoft Activation Scripts (MAS) ont confirmé publiquement que KMS38 était officiellement obsolète.

Microsoft Activation Scripts v3.7 avec la méthode d’activation KMS38 (option 4)

Ce que dit MASSGRAVE

Selon la documentation publiée sur massgrave.dev, les développeurs de Microsoft Activation Scripts (MAS) confirment que KMS38 est désormais totalement incompatible avec les versions récentes de Windows et qu’aucune solution de contournement n’est possible.

Ils indiquent que la méthode a été officiellement retirée du script MAS à partir de la version 3.8, et recommandent aux utilisateurs qui s’appuyaient sur KMS38 de se tourner vers d’autres mécanismes d’activation non officiels proposés dans leur outil, comme HWID ou TSforge.

Microsoft Activation Scripts v3.8

MASSGRAVE insiste enfin sur le fait que KMS38 est considéré comme obsolète et n’est plus maintenu.

Rappel légal : il est illégal en France (et dans la plupart des pays) d’utiliser des méthodes d’activation non officielles pour activer Windows ou Office. Ces pratiques contournent les mécanismes de licence de Microsoft, violent les conditions d’utilisation du logiciel et peuvent exposer les utilisateurs à des risques de sécurité (scripts non vérifiés, sources douteuses). Cet article a uniquement vocation à informer sur une évolution technique importante. Je ne recommande ni n’encourage l’usage de ces méthodes.

En résumé