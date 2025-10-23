Microsoft célèbre les 11 ans du programme Windows Insider avec deux nouveaux fonds d’écran

Le programme Windows Insider souffle déjà ses 11 bougies ! Lancé en octobre 2014, celui-ci permet depuis plus d’une décennie à des millions d’utilisateurs de tester les versions préliminaires de Windows et de partager leurs retours avec Microsoft.

Pour célébrer cet anniversaire, l’équipe de développement remercie la communauté avec un geste symbolique devenu une tradition : deux nouveaux fonds d’écran exclusifs sont disponibles au téléchargement.

11 ans de collaboration entre Microsoft et les Insiders

Dans un message publié sur le blog officiel du programme, Amanda Langowski — responsable du Windows Insider Program — rend hommage à la communauté :

« Au cours de ces 11 dernières années, des millions de membres du programme Windows Insider ont testé nos nouvelles expériences, partagé des retours inestimables et nous ont inspirés à répondre aux besoins des utilisateurs d’aujourd’hui — tout en continuant à évoluer pour ceux de demain. »

L’objectif de cette publication n’est pas d’annoncer de nouvelles fonctionnalités, mais de remercier les utilisateurs qui participent activement à l’évolution de Windows.

Depuis son lancement, le programme Windows Insider est au cœur de la stratégie de Microsoft : il permet de tester en avant-première les futures versions de Windows, d’améliorer la stabilité des builds et d’orienter les choix de conception grâce à l’application Hub de commentaires (Feedback Hub) et aux échanges sur les réseaux sociaux.

Deux fonds d’écran commémoratifs pour fêter les 11 ans du programme Windows Insider

Comme chaque année, Microsoft marque l’occasion avec des fonds d’écran spécialement conçus pour l’anniversaire du programme. Après les visuels nostalgiques de l’an dernier — remplis de clins d’œil aux anciennes interfaces Windows — l’équipe de design de Microsoft revient cette fois avec un style plus sobre et texturé, inspiré du tissu.

Deux versions sont disponibles :

une version claire , lumineuse et épurée ;

, lumineuse et épurée ; une version sombre, élégante et plus adaptée à un environnement nocturne.

Fond d’écran du 11è anniversaire du programme Windows Insider (sombre)

Les fonds d’écran sont proposés en plusieurs formats : large (pour PC ou tablette) et carré (pour smartphone). Ils sont disponibles pour tous, que vous soyez Insider ou non, sur le lien officiel suivant :

Fonds d’écran du 11ᵉ anniversaire du programme Windows Insider [WIP-11th-Anniversary-1.zip]