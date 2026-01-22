Des ISO de Windows 7 et Vista incluant toutes les mises à jour jusqu’en janvier 2026 sont disponibles

Windows 7 – et plus encore Windows Vista – sont des systèmes d’exploitation qui appartiennent désormais au passé. Microsoft a mis fin à leur support depuis longtemps et, au-delà des questions de sécurité, leur utilisation est aujourd’hui devenue compliquée : la majorité du matériel informatique et des logiciels modernes ne sont plus compatibles avec ces anciennes versions de Windows.

Pour autant, ces systèmes n’ont pas totalement disparu. Certains utilisateurs continuent de les utiliser, d’autres souhaitent les réinstaller à des fins de test, de dépannage ou pour monter une configuration rétro.

Si vous faites partie de ces utilisateurs, bonne nouvelle : des images ISO de Windows 7 et Windows Vista intégrant toutes les mises à jour de sécurité possibles viennent d’être mises à disposition par Bob Pony, un passionné bien connu de la communauté Windows !

Des ISO incluant les mises à jour de sécurité jusqu’en janvier 2026

Ces images ISO de Windows 7 et Windows Vista vont à coup sûr faciliter la vie de ceux qui réinstallent encore ces systèmes, en évitant l’installation manuelle de centaines de correctifs après une installation propre, une étape souvent longue et fastidieuse sur ces anciens systèmes.

Les images ISO proposées par Bob Pony intègrent en effet l’ensemble des mises à jour de sécurité publiées par Microsoft jusqu’en janvier 2026, ce qui en fait les versions les plus complètes possibles de ces systèmes à ce jour.

The most ULTIMATE Windows 7 x64 ever, includes bunch of languages and all of the updates (including ESUs) preinstalled up to January 2026!



USB 3.x, NVMe, and some network adapter drivers are integrated! 😎



x64 ISO Download: https://t.co/Gs4fxRHJiZ



Contains the following… pic.twitter.com/HgJ874OQm2 — BobPony.com (@TheBobPony) January 17, 2026 Here's Windows Vista ISOs (x86 and x64) with all of the security updates installed including last updates released via Premium Assurance up to January 2026.

FYI: No additional drivers and patches like ACPI have been added.https://t.co/iWYS2jQiuW



Mirror: https://t.co/DaYLdwLC9V https://t.co/GxOntEDFYJ pic.twitter.com/SsrBFIlJYw — BobPony.com (@TheBobPony) January 21, 2026

Windows 7 : une version « ultime » enrichie

Pour Windows 7, l’image ISO proposée par Bob Pony inclut :

toutes les mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité étendues (Extended Security Updates, ESU) , jusqu’en janvier 2026 ;

, jusqu’en janvier 2026 ; 35 langues (dont le français ) ;

) ; des pilotes modernes préinstallés (USB 3.x, NVMe et certains contrôleurs réseau), afin d’améliorer la compatibilité de Windows 7 avec le matériel récent et de simplifier l’installation.

À noter qu’une seule version est disponible : la version 64 bits. Il n’existe pas de déclinaison 32 bits.

Vous pouvez télécharger cette image ISO « ultime » de Windows 7 ici :

Windows 7 (par Bob Pony) – 64 bits – Multilingue Win_7_ESU_AiO_x64_MUL_SiMPLiXED_2026_01_17.iso (dl.bobpony.com)

Windows Vista : la toute dernière mise à jour intégrée

Bien que Windows Vista soit officiellement abandonné depuis des années, il continuait à recevoir des correctifs de sécurité via le programme Premium Assurance. En janvier 2026, Microsoft a publié la toute dernière mise à jour de sécurité pour Vista, mettant fin à un cycle de support exceptionnel de plus de 19 ans.

Les images ISO proposées pour Windows Vista :

sont disponibles en 32 bits (x86) et 64 bits (x64) ;

; intègrent toutes les mises à jour de sécurité jusqu’en janvier 2026 ;

; ne contiennent aucun pilote ou correctif additionnel (pas d’ajout ACPI ni de modification du système).

Vous pouvez télécharger ces images ISO « ultimes » de Windows Vista (avec leur patch FR à appliquer sur le fichier .iso) ici :

Ce qu’il faut retenir

Des images ISO de Windows 7 et Windows Vista entièrement mises à jour sont désormais disponibles. Elles intègrent toutes les mises à jour de sécurité publiées jusqu’en janvier 2026 .

. Les ISO ont été préparées par Bob Pony , un passionné de la communauté Windows.

, un passionné de la communauté Windows. Pour Windows Vista , les images ISO inclient les toutes dernières mises à jour, issues du programme Premium Assurance.

, les images ISO inclient les toutes dernières mises à jour, issues du programme Premium Assurance. Pour Windows 7 , l’image ISO inclue également les mises à jour de sécurité étendues (ESU), ainsi que des pilotes modernes (USB 3.x, NVMe, réseau).

, l’image ISO inclue également les mises à jour de sécurité étendues (ESU), ainsi que des pilotes modernes (USB 3.x, NVMe, réseau). Ces images ISO sont idéales pour les tests, le dépannage, les machines virtuelles ou le rétro-computing.

Vous préférez les ISO officielles de Microsoft ?

Si vous préférez utiliser les images ISO officielles de Microsoft, sans mises à jour pré-intégrées ni modifications, vous pouvez les retrouver sur ces pages dédiées :

Ces images ISO de Windows 7 et Windows Vista correspondent aux versions distribuées par Microsoft à l’époque, mais sans les mises à jour publiées après leur sortie. Elles nécessitent donc l’installation manuelle des correctifs si vous souhaitez disposer d’un système à jour.