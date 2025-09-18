Paint, l’Outil Capture d’écran et le Bloc-notes se mettent à jour : tour d’horizon des nouveautés !

Discrètes mais toujours présentes, ces applications font partie de l’ADN de Windows. Paint, l’Outil Capture d’écran et le Bloc-notes et poursuivent leur évolution avec des nouveautés qui les rendent toujours plus utiles et indispensables.

Aujourd’hui, Paint, le Bloc-notes et l’Outil Capture d’écran reçoivent de nouvelles mises à jour de la part de Microsoft, dans les canaux Dev et Canary du programme Windows Insider de Windows 11. Paint gagne un format de projet éditable et un réglage d’opacité pour ses outils, l’Outil Capture d’écran introduit une fonctionnalité d’annotation rapide, tandis que le Bloc-notes accueille des options d’écriture assistée par IA accessibles même sans abonnement.

Voyons tout cela ensemble de plus près !

Paint devient (un peu plus) un vrai outil de création

Avec cette nouvelle version (11.2508.361.0), Paint s’enrichit de deux fonctionnalités attendues depuis longtemps.

D’abord, vous pouvez désormais enregistrer vos créations au format .paint, un format de projet éditable. Contrairement aux formats classiques comme PNG ou JPEG, ce fichier conserve toutes les informations nécessaires pour reprendre votre dessin là où vous l’aviez laissé. Un vrai plus pour ceux qui aiment peaufiner leurs dessins sur plusieurs sessions. Pour enregistrer votre travail en tant que projet, il suffit de passer par le menu Fichier -> Enregistrer comme projet.

« Enregistrer en tant que projet » dans la nouvelle version de Paint / © Microsoft

Ensuite, Paint propose désormais un curseur d’opacité pour les outils Pinceau et Crayon. Accessible directement à gauche de la zone de dessin, ce curseur permet d’ajuster le niveau de transparence des traits en temps réel. Combiné au curseur de taille, cela ouvre la voie à des effets plus subtils : superpositions, fondus, jeux d’ombres… Une manière simple d’ajouter plus de profondeur et de nuance à vos illustrations.

L’outil Pinceau avec une opacité réglée à 40 % dans la nouvelle version de Paint / © Microsoft

L’Outil Capture d’écran mise sur la rapidité avec des annotations rapides

Du côté de l’Outil Capture d’écran (version 11.2508.24.0), l’interface évolue pour simplifier encore plus la prise de notes. Le nouvel outil « Annotation rapide » permet d’annoter immédiatement une capture d’écran, sans attendre qu’elle s’ouvre dans un éditeur séparé.

Le nouvel outil « Annotation rapide » dans la nouvelle version de l’Outil Capture d’écran / © Microsoft

Concrètement, une fois l’Outil Capture d’écran lancé (via Win + Maj + S par exemple), un nouveau bouton Annotation rapide s’affiche dans la barre supérieure. Cliquez dessus (ou utilisez le raccourci Ctrl + E ) puis choisissez la zone à capturer. Ensuite, il devient possible d’annoter et de modifier directement l’image dans l’Outil Capture d’écran avant de finaliser la capture : traits, surlignages, formes, emojis… tout est disponible immédiatement.

La barre d’outils du nouvel outil « Annotation rapide » dans la nouvelle version de l’Outil Capture d’écran / © Microsoft

La sélection reste modifiable grâce aux poignées situées sur les bords de l’image et des raccourcis permettent d’envoyer la capture vers Copilot, Bing Visual Search ou la fenêtre de partage Windows. À noter : dans ce mode, l’image n’est ni copiée automatiquement dans le presse-papiers, ni enregistrée. À vous de choisir ce que vous en faites !

Bloc-notes : l’intelligence artificielle accessible sans abonnement

La dernière version du Bloc-notes (11.2508.28.0) introduit une nouveauté discrète mais importante : l’arrivée de fonctionnalités IA (résumer, rédiger, reformuler) sur les PC Copilot+, même sans abonnement.

La nouvelle version du Bloc-notes avec le choix du modèle pour l’écriture via intelligence articielle / © Microsoft

Avec un abonnement Microsoft 365, il est possible de choisir entre deux types de modèles d’IA : les modèles locaux, qui fonctionnent directement sur le PC, et les modèles cloud, qui utilisent les serveurs en ligne de Microsoft. Les modèles locaux ont l’avantage de fonctionner sans connexion internet et sans abonnement, mais sont généralement un peu moins puissants. Les modèles cloud, eux, offrent plus de possibilités mais nécessitent un compte et une connexion. Sans abonnement, les modèles locaux restent utilisables, ce qui permet permet de tester l’écriture assistée de Windows sans frais supplémentaires.

Actuellement, ces fonctionnalités ne sont disponibles qu’en anglais.

Voilà pour les nouveautés des applications iconiques de Windows !

Et vous, utilisez-vous Paint, le Bloc-notes ou l’Outil Capture d’écran dans vos routines ? Ces nouveautés vont-elles changer vos habitudes ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires !