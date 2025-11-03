Microsoft répare l’outil création de média, bloqué depuis des semaines sur Windows 10

Après plusieurs semaines de blocage, l’outil création de média – l’outil officiel de Microsoft permettant de créer une clé USB d’installation de Windows 11 – fonctionne à nouveau sur Windows 10. Une mise à jour déployée le 28 octobre 2025 corrige enfin le bug qui empêchait l’outil de se lancer… à seulement quelques jours de la fin de support de Windows 10 !

Un bug apparu début octobre

Le problème a été détecté le 10 octobre 2025, quelques jours avant la fin de vie officielle de Windows 10. Depuis la version 26100.6584 publiée le 29 septembre, l’outil création de média refusait de s’ouvrir sur les PC Windows 10, se fermant immédiatement sans message d’erreur.

Ce dysfonctionnement bloquait une partie des utilisateurs qui souhaitaient migrer vers Windows 11 avant la fin du support, notamment ceux qui préfèrent utiliser l’outil création de média pour télécharger une image ISO de Windows 11 ou créer une clé USB d’installation.

Microsoft avait confirmé ce bug sur la page Windows release health :

« L’outil création de média pour Windows 11 version 26100.6584, publié le 29 septembre 2025, peut ne pas fonctionner correctement sur les appareils Windows 10. Il peut se fermer inopinément sans afficher de message d’erreur. »

Microsoft corrige enfin le tir et apporte des améliorations

Trois semaines plus tard, le 28 octobre 2025, Microsoft a publié une nouvelle version de l’outil création de média, numérotée 26100.7019, qui fonctionne désormais sans problème sur les PC sous Windows 10.

« L’outil création de média pour Windows 11 a été mis à jour vers une nouvelle version le 28 octobre 2025. Il peut être téléchargé sur microsoft.com/software-download/windows11. »

Outre la correction du plantage, cette mise à jour introduit une nouvelle compatibilité avec les appareils ARM64 : l’outil création de média Creation Tool peut désormais être exécuté sur les PC équipés de processeurs ARM, une première.

Autre changement notable : l’outil création de médiatélécharge maintenant Windows 11 version 25H2 (build 26200.6899), qui inclut la mise à jour d’octobre 2025 (KB5066835). C’est donc la version la plus récente et la plus stable de Windows 11 disponible à ce jour.

À quoi sert l’outil création de média de Microsoft ?

Pour rappel, l’outil création de média reste l’un des outils les plus pratiques proposés par Microsoft. Il permet de :

Mettre à niveau un PC existant vers Windows 11 (tout en conservant vos fichiers et applications) ;

vers Windows 11 (tout en conservant vos fichiers et applications) ; Effectuer une installation propre de Windows 11 en effaçant tout le contenu du disque ;

de Windows 11 en effaçant tout le contenu du disque ; Créer une clé USB d’installation bootable pour installer Windows sur un autre PC ;

pour installer Windows sur un autre PC ; Télécharger une image ISO officielle de Windows 11.

En résumé