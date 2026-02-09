Microsoft Lens disparaît aujourd’hui des stores : c’est votre dernière chance de la télécharger

Aujourd’hui, 9 février 2026, marque la fin d’une application que des millions d’utilisateurs adoraient. Microsoft Lens, l’outil de numérisation de documents qui comptait plus de 50 millions de téléchargements sur Android et qui affichait une note de 4,5/5, est officiellement retiré de l’App Store et du Google Play Store.

Si vous n’avez pas encore l’application, c’est votre dernière chance de la télécharger avant qu’elle ne disparaisse.

Une application populaire qui tire sa révérence

Microsoft Lens était l’une des applications les plus appréciées de l’écosystème Microsoft sur mobile. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

Plus de 50 millions de téléchargements sur le Google Play Store.

Une note de 4,5/5 sur le Google Play Store (sur 971 000 avis).

Une note de 4,7/5 sur l’App Store (sur 19 000 avis).

L’application permettait de numériser des documents, des tableaux blancs, des cartes de visite et même d’extraire du texte grâce à l’OCR. Elle offrait également l’export direct vers OneNote, Word, PowerPoint et Excel.

Le calendrier officiel du retrait

Microsoft a détaillé le calendrier de retrait sur sa page de support officielle. Voici les dates importantes à retenir :

9 janvier 2026 : début du retrait progressif de l’application.

: début du retrait progressif de l’application. 9 février 2026 (aujourd’hui) : retrait définitif de l’App Store et du Google Play Store + fin du support officiel de Microsoft.

: retrait définitif de l’App Store et du Google Play Store + fin du support officiel de Microsoft. 9 mars 2026 : arrêt complet de la fonctionnalité de numérisation.

Concrètement, si vous avez déjà l’application installée, vous pouvez continuer à scanner des documents jusqu’au 9 mars. Après cette date, vous ne pourrez plus créer de nouveaux scans, mais vous conserverez l’accès à vos anciens documents… à condition de rester connecté au bon compte Microsoft et de ne pas désinstaller l’application.

Microsoft précise sur sa page de support : « Vous devez être connecté à votre dernier compte actif sur l’application Microsoft Lens pour accéder à vos anciens scans ». Si vous changez de compte ou désinstallez l’app après le 9 mars, vous risquez de perdre l’accès à vos documents numérisés.

OneDrive comme seule alternative… avec ses limites

Microsoft présente OneDrive comme l’alternative recommandée à Microsoft Lens. L’application OneDrive intègre effectivement une fonction de numérisation de documents, accessible via le bouton « + » en bas de l’écran, puis en sélectionnant « Numériser la photo ».

Mais voilà le problème : Microsoft l’indique noir sur blanc dans sa documentation officielle : « OneDrive ne prend pas en charge l’enregistrement des numérisations localement sur votre appareil ». En clair, vous êtes obligé de sauvegarder tous vos scans dans le cloud OneDrive. Pas de stockage local. Pour ceux qui privilégient la confidentialité ou qui préfèrent simplement garder leurs documents sur leur appareil, c’est une régression importante.

De plus, OneDrive ne propose pas toutes les fonctionnalités de Microsoft Lens. En effet, l’application permettait de convertir des images en fichiers PDF, Word, PowerPoint et Excel, de numériser des cartes de visite pour les enregistrer dans les contacts ou encore de sauvegarder les scans vers OneNote, OneDrive ou localement sur l’appareil. OneDrive, lui, ne propose que la numérisation en PDF avec sauvegarde obligatoire dans le cloud.

Ce qu’il faut retenir

Ce 9 février 2026 est le dernier jour pour télécharger Microsoft Lens depuis l’App Store ou le Google Play Store.

depuis l’App Store ou le Google Play Store. Jusqu’au 9 mars 2026 , si vous avez déjà l’application, vous pouvez continuer à scanner des documents.

, si vous avez déjà l’application, vous pouvez continuer à scanner des documents. Après le 9 mars , vous pourrez seulement consulter vos anciens scans (si l’application reste installée et que vous êtes connecté au bon compte Microsoft).

, vous pourrez seulement consulter vos anciens scans (si l’application reste installée et que vous êtes connecté au bon compte Microsoft). OneDrive est l’alternative proposée par Microsoft, mais elle impose le stockage dans le cloud (pas de sauvegarde locale possible) et des fonctionnalités sont perdues (convertion des images en fichiers Word, PowerPoint et Excel, scan des cartes de visite et export vers OneNote).

👉 Et vous, étiez-vous un utilisateur de Microsoft Lens ? Est-ce que cette application faisait partie de votre quotidien ? La nouvelle de son arrêt vous touche-t-elle ?