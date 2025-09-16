Windows 11 25H2 et 24H2 : la mise à jour KB5065789 arrive, que contient-elle ? (Insider Preview)

Ce 12 septembre 2025, Microsoft a déployé la mise à jour KB5065789 à destination de Windows 11 version 25H2 et version 24H2 sur le canal Release Preview. Cette mise à jour va être déployée auprès du grand public dans les semaines à venir en tant que mise à jour facultative, puis en tant que mise à jour obligatoire le mois prochain (si aucun problème majeur n’est détecté).

Comme d’habitude, je vous fais un petit tour d’horizon des principales nouveautés apportées par cette future mise à jour KB5065789 pour les versions 25H2 et 24H2 de Windows 11 ! Comme souvent, certaines nouveautés sont en déploiement progressif, tandis que d’autres sont disponibles pour tous dès maintenant.

Info : le canal Release Preview est la dernière étape avant la sortie officielle d’une mise à jour. Les versions qui y sont publiées sont généralement stables et proches de celles qui seront proposées au grand public. Cette phase permet à Microsoft de recueillir les derniers retours et d’apporter d’éventuels correctifs avant la diffusion générale.

KB5065789 : quelles sont les nouveautés de la prochaine mise à jour de Windows 11 ?

Les indicateurs matériels peuvent être déplacés à l’écran

Les indicateurs de luminosité, volume, mode avion et bureaux virtuels peuvent désormais être déplacés ailleurs sur l’écran. Jusqu’ici placés en bas de l’écran, ces indicateurs peuvent désormais s’afficher en haut à gauche ou au centre supérieur.

L’indicateur de volume affiché en haut et à gauche de l’écran / © Microsoft

L’indicateur de volume affiché en haut et au centre de de l’écran / © Microsoft

Pour modifier l’emplacement de ces indicateurs matériels, il faut se rendre dans les Paramètres -> Système -> Notifications -> Position de la fenêtre contextuelle à l’écran.

Page des Paramètres permettant de modifier la position des indicateurs matériels / © Microsoft

Des actions IA dans l’Explorateur de fichiers

Un nouveau menu « Actions IA » a été ajouté par Microsoft lorsque l’on fait un clic droit sur un fichier dans l’Explorateur de fichiers. Il permet d’effectuer rapidement certaines opérations comme la retouche d’image ou la synthèse de documents sans ouvrir manuellement les fichiers.

Note : pour le moment, cette nouveauté n’est pas disponible pour les utilisateurs européens.

Quatre actions d’image sont disponibles (sur les fichiers .jpg, .jpeg et .png) :

Recherche visuelle : pour lancer une recherche à partir d’une image et obtenir des résultats similaires ou des informations contextuelles.

: pour lancer une recherche à partir d’une image et obtenir des résultats similaires ou des informations contextuelles. Flouter l’arrière-plan : ouvre l’application Photos et applique un effet de flou autour du sujet principal de l’image.

: ouvre l’application Photos et applique un effet de flou autour du sujet principal de l’image. Effacer des objets : permet de supprimer des éléments indésirables d’une photo.

: permet de supprimer des éléments indésirables d’une photo. Supprimer l’arrière-plan : utilise Paint pour isoler automatiquement le sujet principal d’une image.

Les actions IA dans le menu contextuel après un clic droit sur un fichier dans l’Explorateur de fichiers / © Microsoft

D’autres actions IA sont disponibles pour les fichiers Microsoft 365 comme l’action « Résumer » qui génère un résumé de fichiers (Word, PowerPoint, Excel, PDF…) enregistrés sur OneDrive ou SharePoint. Celles-ci nécessitent un abonnement Microsoft 365 et une licence Copilot.

Le résumé d’un document dans l’Explorateur de fichiers via l’action IA « Résumer » de Microsoft 365 / © Microsoft

Partage Windows : une nouvelle option « Rechercher des applications »

La fenêtre de partage Windows intègre une nouvelle option « Rechercher des applications ». Elle permet de trouver rapidement les applications déjà installées sur l’ordinateur ou disponibles sur le Microsoft Store, pour ensuite les sélectionner comme destinations de partage.

Résultats d’un recherche « Paint » dans la fenêtre de partage Windows / Source : Microsoft

De nouveaux émojis font leur apparition

Cette mise à jour apporte le support d’Emoji 16.0, ce qui enrichit Windows 11 avec de nouveaux émojis. Ils peuvent être insérés rapidement grâce au panneau des émojis, accessible via le raccourci clavier Win + . .

Les nouveaux émojis ajoutés dans la mise à jour Emoji 16.0 / © Microsoft

Voici les nouveaux émojis et leurs significations :

Éclaboussure : évoque la peinture, la fluidité ou une tache colorée.

: évoque la peinture, la fluidité ou une tache colorée. Visage avec cernes : traduit la fatigue, l’épuisement ou une nuit blanche.

: traduit la fatigue, l’épuisement ou une nuit blanche. Empreinte digitale : renvoie à l’identité, à la sécurité ou aux enquêtes.

: renvoie à l’identité, à la sécurité ou aux enquêtes. Légume racine : associé à l’alimentation, au potager ou aux repas sains.

: associé à l’alimentation, au potager ou aux repas sains. Arbre dépourvu de feuilles : symbole de l’hiver ou de la sécheresse.

: symbole de l’hiver ou de la sécheresse. Harpe : instrument de musique classique, lié à la douceur ou à la mythologie.

: instrument de musique classique, lié à la douceur ou à la mythologie. Pelle : outil de jardinage, de creusage ou de déneigement.

Narrateur : une visionneuse braille et une meilleure intégration avec Word

Qu’est-ce que le Narrateur ? Le Narrateur est un lecteur d’écran intégré à Windows qui lit à voix haute le texte affiché à l’écran et décrit les événements, comme les alertes ou les erreurs système. Il est conçu pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes d’utiliser leur ordinateur sans avoir recours à un logiciel tiers. Le Narrateur permet de naviguer dans les menus, de lire des documents ou encore d’interagir avec des applications.

Un nouvel outil, appelé « Visionneuse braille », a été ajouté à l’application Narrateur. Il permet d’afficher à l’écran une représentation textuelle et en braille du contenu affiché sur un afficheur braille. Les afficheurs braille sont des périphériques d’assistance qui traduisent en temps réel le contenu affiché à l’écran en braille, à l’aide de petits picots mécaniques. Elles fonctionnent exclusivement avec un lecteur d’écran, comme le Narrateur, pour rendre les informations numériques accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Représentation textuelle et en braille du contenu d’un document Word envoyé à une plage braille / Source : Microsoft

Les enseignants spécialisés peuvent ainsi suivre en temps réel ce que lit un élève sur son afficheur braille, et l’aider à améliorer sa pratique. Le double affichage, à la fois visuel et braille, facilite l’accompagnement pédagogique.

Le Narrateur a également reçu plusieurs améliorations importantes pour rendre la lecture et l’édition de documents Word plus fluide, fiable et naturelle :

Voix plus naturelle : lorsqu’il annonce des titres ou signale des erreurs de grammaire ou d’orthographe, le Narrateur n’augmente plus brutalement le ton de la voix. L’écoute devient ainsi plus douce et moins perturbante.

: lorsqu’il annonce des titres ou signale des erreurs de grammaire ou d’orthographe, le Narrateur n’augmente plus brutalement le ton de la voix. L’écoute devient ainsi plus douce et moins perturbante. Navigation dans les notes de bas de page : il est maintenant plus simple de se déplacer entre les notes. Le numéro de chaque note est clairement annoncé, ce qui aide à suivre les références.

: il est maintenant plus simple de se déplacer entre les notes. Le numéro de chaque note est clairement annoncé, ce qui aide à suivre les références. Lecture continue fiable : le Narrateur ne s’interrompt plus inopinément lors de la lecture de longs passages. La lecture se poursuit de manière fluide jusqu’à la fin.

: le Narrateur ne s’interrompt plus inopinément lors de la lecture de longs passages. La lecture se poursuit de manière fluide jusqu’à la fin. Lecture des commentaires : en passant du texte principal au panneau de commentaires, le Narrateur conserve désormais le focus, permettant de lire les commentaires sans perdre le contexte.

Pour la lecture de listes :

Annonces cohérentes et claires : les listes sont maintenant annoncées de façon uniforme, quel que soit le mode de navigation utilisé. Le style et le niveau des listes sont indiqués selon le niveau de détail choisi par l’utilisateur.

: les listes sont maintenant annoncées de façon uniforme, quel que soit le mode de navigation utilisé. Le style et le niveau des listes sont indiqués selon le niveau de détail choisi par l’utilisateur. Navigation facilitée : vous pouvez désormais vous déplacer rapidement d’un élément à l’autre d’une liste avec les touches Ctrl + Flèche haut ou bas .

Pour la lecture de tableaux :

Navigation rapide dans les cellules : en mode analyse (Scan Mode), de nouveaux raccourcis permettent d’aller directement au début ou à la fin d’une ligne ou colonne : Début de ligne : Ctrl + Alt + , Fin de ligne : Ctrl + Alt + . Début de colonne : Ctrl + Alt + Maj + , Fin de colonne : Ctrl + Alt + Maj + .

: en mode analyse (Scan Mode), de nouveaux raccourcis permettent d’aller directement au début ou à la fin d’une ligne ou colonne : Annonces à la fin du tableau : lorsqu’on atteint la dernière cellule d’un tableau modifiable, le Narrateur le signale clairement pour éviter les erreurs ou ajouts accidentels.

: lorsqu’on atteint la dernière cellule d’un tableau modifiable, le Narrateur le signale clairement pour éviter les erreurs ou ajouts accidentels. Annonces plus pertinentes : le message « entrée dans un tableau » n’est plus répété inutilement lorsqu’on passe d’une cellule à une autre.

: le message « entrée dans un tableau » n’est plus répété inutilement lorsqu’on passe d’une cellule à une autre. Sélections mieux annoncées : lorsque vous sélectionnez plusieurs cellules en même temps, le Narrateur indique clairement l’étendue de la sélection.

: lorsque vous sélectionnez plusieurs cellules en même temps, le Narrateur indique clairement l’étendue de la sélection. Signalement des tableaux non uniformes : si un tableau présente une structure irrégulière (lignes ou colonnes manquantes), le Narrateur vous en informe, ce qui est très utile pour comprendre l’organisation du contenu.

Click to Do : une nouvelle action « Convertir en tableau avec Excel »

Qu’est-ce que Click to Do ? Click to Do (cliquer pour faire) est une fonctionnalité exclusive aux PC Copilot+ qui permet d’effectuer automatiquement certaines actions, appelées actions intelligentes, sur du texte ou une image sélectionné. Il suffit d’appuyer sur les touches Win + clic de souris ou Win + Q pour entrer dans Click to Do et effectuer des actions sur ce que vous avez cliqué.

Sur les PC Copilot+, Click to Do profite de plusieurs améliorations :

Une nouvelle action « Convertir en tableau avec Excel » est disponible : elle permet de sélectionner un tableau présent dans une application (un document, une image de calendrier, un tableau partagé dans Teams, etc.) et de le copier, le partager ou l’exporter vers Excel, sans avoir à ressaisir manuellement les données. Cette nouveauté nécessite la dernière version d’Excel ainsi qu’un abonnement Microsoft 365. Pour l’instant, elle n’est pas déployée en Europe. Elle est d’abord proposée aux PC Copilot+ équipés de processeurs Snapdragon, et arrivera prochainement sur les machines AMD et Intel. La nouvelle action « Convertir en tableau avec Excel » dans Click to Do pour convertir en tableau avec Excel / © Microsoft

Le menu contextuel de Click to Do met désormais en avant les actions les plus utilisées ou les plus récentes , facilitant la découverte des fonctionnalités dopées à l’IA. L’action « Résumer » classée comme populaire dans le menu contextuel de Click to Do / © Microsoft

L’action « Résumer » a été ajustée pour fournir des résumés plus courts et plus précis.

Paramètres : de nouveaux réglages hérités du Panneau de configuration

L’application Paramètres bénéficie de plusieurs améliorations :

De nombreuses options ont été déplacées du Panneau de configuration vers l’application Paramètres : horloges supplémentaires, format de la date et de l’heure, format des nombres et de la monnaie, support Unicode UTF-8, paramètres de répétition des touches et du curseur, etc. Le format de la date et de l’heure dans les Paramètres

Une nouvelle page « Paramètres avancés » fait son apparition dans les Paramètres -> Système. Elle reprend et améliore l’ancienne page « Pour les développeurs », avec l’objectif de rendre ces réglages plus accessibles. On y retrouve plusieurs fonctionnalités utiles comme « Explorateur de fichiers + contrôle de version » qui affiche des informations Git directement dans l’Explorateur de fichiers lorsque vous naviguez dans un répertoire de dépôt.

L’option « Gérer ou effacer l’historique de recherche Bing » située dans les Paramètres -> « Confidentialité et sécurité » -> Recherche -> « Historique de recherche » a été supprimée. Pour gérer son historique de recherche Bing, il faut maintenant se rendre sur le tableau de bord « Confidentialité » de son compte Microsoft.

Sur les PC Copilot+, les résultats de recherche de l’agent intelligent dans l’application Paramètres affichent désormais un lien direct vers la page des Paramètres où se trouve l’action ou le réglage proposé par l’agent. Un lien permet désormais d’accéder directement à la page des Paramètres de l’action proposée par l’agent dans les résultats de recherche / Source : Microsoft

Autres nouveautés et améliorations

Protection de l’administrateur : la fonctionnalité « Protection de l’administrateur » arrive en préversion dans cette mise à jour. Celle-ci permet de sécuriser l’accès aux droits d’administrateur et d’éviter les modifications à risques ou les attaques. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs ne reçoivent les droits d’administrateur que quand c’est vraiment nécessaire et seulement pendant un court instant. Elle est désactivée par défaut et doit être activée via l’application Sécurité Windows ou via une stratégie de groupe.

De nouveaux raccourcis clavier pour insérer un tiret : Win + - : insère un tiret court. Win + Maj + - : insère un tiret long.

Clés d’accès (passkeys) : vous pouvez maintenant utiliser un gestionnaire de clés d’accès tiers grâce à l’intégration d’un plug-in « passkey manager » dans le système qui peut être utilisés par les différents fournisseurs de clés d’accès (1Password, ProtonPass, NordPass…). Pour en configurer un, installez une application prenant en charge cette intégration, puis rendez-vous dans Paramètres -> Comptes -> Passkeys -> Options avancées.

Manettes Xbox : une nouvelle action est désormais disponible pour les manettes Xbox connectées à un PC. Un appui long sur le bouton Xbox ouvre maintenant la vue Tâches (Task View), qui affiche toutes les fenêtres ouvertes. L’appui court continue d’ouvrir la barre de jeu, tandis que l’appui prolongé permet toujours d’éteindre la manette.

Super résolution automatique : sur les PC Copilot+ équipés de processeurs Snapdragon, certains réglages liés à la fonctionnalité « Auto Super Resolution (Auto SR) » peuvent être directement effectués depuis les bulles de notifications.

Barre des tâches : les administrateurs système n’ont plus besoin de redémarrer le processus explorer.exe pour appliquer la politique de gestion des applications épinglées. Les changements apparaissent dans les heures qui suivent.

Interface utilisateur : plusieurs boîtes de dialogue, dont celle qui apparaît lorsqu’une application ne s’ouvre pas, ont été modernisées avec WinUI 3 et s’adaptent au style visuel de Windows 11.

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal Release Preview du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Windows Insider : s’inscrire et installer Windows 11 Insider Preview

Une fois inscrit et le canal Release Preview sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26100.6713 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.