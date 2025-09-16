Windows 11 : la mise à jour KB5065426 de septembre 2025 refuse de s’installer chez de nombreux utilisateurs

Vous avez lancé une recherche de mises à jour sur votre PC sous Windows 11 24H2 et la mise à jour de septembre 2025 (KB5065426) refuse obstinément de s’installer ? Rassurez-vous : vous n’êtes pas seul. En effet, de nombreux utilisateurs rencontrent des erreurs lors de l’installation de cette mise à jour KB5065426 pourtant obligatoire. Dans certains cas, elle empêche même certaines fonctionnalités du système de fonctionner correctement, comme le partage de fichiers.

Quels sont exactement les erreurs spécifiques liées à l’installation de la mise à jour KB5065426, et existe-t-il des solutions pour les contourner ? On fait le point ensemble.

Une mise à jour KB5065426 récalcitrante, avec de nombreuses erreurs d’installation

La mise à jour KB5065426 de septembre 2025, publiée le 10 septembre 2025 par Microsoft et à destination de Windows 11 version 24H2, refuse de s’installer chez de nombreux utilisateurs, que ce soit via Windows Update ou même manuellement via le Catalogue Microsoft Update.

Parmi les messages d’erreur les plus fréquents, on retrouve :

0x800F0991

0x800F0922

0x80071A2D

0x800F081F

0x80070302

0x80070306

0x8000FFFF

Sur la page Windows Update dans les Paramètres de Windows 11, le message d’erreur « Erreur de téléchargement – 0x800700C1 » apparaît lors du téléchargement de la mise à jour.

Certains utilisateurs ont tenté de passer par les commandes SFC et DISM pour réparer les fichiers corrompus, sans succès. Même en téléchargeant le fichier .msu de la mise à jour depuis le Catalogue Microsoft Update, l’installation échoue à différents stades, parfois sans même afficher de message d’erreur explicite.

Des problèmes de partage de fichiers et de réseau apparus après l’installation

Pour les utilisateurs qui ont réussi à installer la mise à jour KB5065426, tout ne se passe pas toujours mieux ensuite. Plusieurs rapports indiquent que cette mise à jour casse le partage de fichiers via le réseau local, en particulier via le protocole SMB. Des erreurs telles que « System error 86 » ou des messages de connexion refusée avec demande d’identifiants apparaissent, y compris sur des configurations domestiques simples.

Dans certains petits bureaux, plusieurs machines Windows 11 ne parviennent plus à communiquer entre elles depuis l’installation de la mise à jour. Un utilisateur rapporte dans le Feedback Hub que ses deux ordinateurs HP sous Windows 11 ne peuvent plus échanger de fichiers en réseau depuis le 11 septembre. Même en essayant de désinstaller la mise à jour KB5065426, le problème persiste car Windows empêche parfois de retirer une mise à jour au-delà d’un certain délai.

Enfin, quelques cas isolés rapportent des pertes de connexion Internet, mais ce dysfonctionnement semble plus rare.

Que faire si la mise à jour KB5065426 ne s’installe pas ou provoque des bugs ?

Si vous êtes confronté à l’impossibilité d’installer cette mise à jour KB5065426, plusieurs solutions existent :

Essayez d’effectuer une mise à niveau en place avec l’outil création de média de Windows 11 en choisissant l’option « Mettre à niveau ce PC maintenant » , tout en conservant vos fichiers et applications.

, tout en conservant vos fichiers et applications. Si cela ne fonctionne pas, essayez avec l’assistant de mise à jour de Windows 11.

En cas de dysfonctionnements post-installation, vous pouvez tenter de désinstaller la mise à jour KB5065426 depuis les Paramètres -> Windows Update -> Historique des mises à jour > Désinstaller des mises à jour. Attention toutefois : désinstaller cette mise à jour signifie faire une croix sur les correctifs de sécurité qu’elle apporte, mais aussi sur certaines fonctionnalités récentes.

Et vous, avez-vous réussi à installer cette mise à jour KB5065426 sans encombre ?