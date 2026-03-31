Microsoft vient de publier une nouvelle version (en cours de développement) de Windows 11 version 26H2 sur le canal Dev, exclusivement pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider.

Cette préversion de Windows 11 26H2 – numérotée 26220.7070 et diffusée via la mise à jour KB5070300 sur Windows Update – propose une option pour ajuster la zone de clic droit du pavé tactile, de nouvelles colonnes dans le Gestionnaire des tâches pour suivre l’activité du NPU (les nouveaux processeurs dédiés à l’IA) et la possibilité d’activer la fonctionnalité « Protection de l’administrateur » directement depuis les Paramètres de Windows — sans passer par une stratégie de groupe.

Découvrons en détail toutes ces nouveautés qui seront disponibles dans Windows 11 version 26H2, la prochaine version majeure de Windows 11 attendue pour la fin d’année.

Pavé tactile : la taille de la zone de clic droit devient personnalisable

Windows 11 version 26H2 intègre un nouveau réglage permettant d’ajuster la taille de la zone de clic droit de votre pavé tactile. Vous trouverez cette option dans les Paramètres -> Bluetooth et appareils -> Pavé tactile, avec quatre valeurs disponibles : par défaut, petite, moyenne et grande.

Ce réglage concerne la portion en bas à droite de votre touchpad où une pression d’un seul doigt génère un clic droit. Il n’est disponible que sur les pavés tactiles dotés d’une surface cliquable. Si votre fabricant de votre ordinateur ou de votre touchpad propose déjà sa propre application de personnalisation et que vous l’avez utilisée, une entrée « Personnalisé » apparaîtra dans le menu déroulant pour conserver votre configuration existante.

Gestionnaire des tâches : le NPU et l’isolation des applications enfin visibles

Le Gestionnaire des tâches s’enrichit de nouvelles colonnes pour les PC équipés d’un NPU, un processeur neural spécialisé conçu pour les tâches d’IA. Les pages Processus, Utilisateurs et Détails affichent désormais deux nouvelles colonnes — NPU et Moteur NPU — pour suivre l’usage du processeur neural pour chaque processus. La page Détails va plus loin avec deux colonnes supplémentaires — Mémoire dédiée NPU et Mémoire partagée NPU — pour mieux comprendre comment les charges de travail exploitent les ressources neurales. Enfin, si votre GPU intègre des moteurs neuraux, ceux-ci apparaîtront désormais sur la page Performances.

En parallèle, une colonne Isolation fait son apparition sur les pages Processus et Détails. Elle vous permet d’identifier en un coup d’œil quelles applications s’exécutent dans un environnement AppContainer — un mécanisme d’isolation de sécurité propre à Windows.

Pour ajouter l’une de ces colonnes, il vous suffit de faire un clic droit sur l’en-tête d’une colonne existante dans le Gestionnaire des tâches et de la sélectionner dans le menu.

La « Protection de l’administrateur » de nouveau activable directement depuis les Paramètres

Initialement prévue pour la mise à jour de novembre 2025, la fonctionnalité « Protection de l’administrateur » avait été retirée au dernier moment par Microsoft avant d’être réintroduite dans les builds 26300.7965 (canal Dev) et 26220.7961 (canal Bêta), mais uniquement activable via une stratégie de groupe ou OMA-URI dans Intune (autrement dit, uniquement dans des environnements gérés par des administrateurs système).

Dans cette nouvelle build de Windows 11 26H2, il est de nouveau possible d’activer la « Protection de l’administrateur » directement depuis l’interface de Sécurité Windows. Le bouton d’activation se trouve dans les Paramètres > Confidentialité et sécurité -> Sécurité Windows -> Protection du compte. Un redémarrage sera nécessaire après l’activation.

Pour rappel, cette fonctionnalité de sécurité vise à renforcer la protection du compte administrateur lors de l’élévation de privilèges en isolant mieux les opérations sensibles du reste du système.

Le Crabe Info

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Mode impression protégé Windows : un nouvel icône pour repérer les imprimantes compatibles

Dans les paramètres d’impression, une nouvelle icône signale désormais si l’imprimante sélectionnée prend en charge le mode d’impression protégé de Windows (Windows Protected Print Mode).

La nouvelle icône qui signale la prise en charge du mode d’impression protégé / © Microsoft

Le mode d’impression protégé de Windows est une fonctionnalité de sécurité qui force le système à n’utiliser que la pile d’impression moderne de Windows en écartant les pilotes tiers souvent vecteurs de failles. Après l’avoir activée, les imprimantes utilisant des pilotes tiers sont désinstallées et seules les imprimantes certifiées Mopria restent compatibles.

Toutes ces fonctionnalités en cours de développement sont prévues pour Windows 11 26H2, la prochaine version majeure de Windows 11 attendue pour la fin de l’année 2026.