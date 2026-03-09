Ce 6 mars 2026, Microsoft a publié simultanément deux nouvelles versions de Windows 11 – la build 26300.7965 (canal Dev) et la build 26220.7961 (canal Bêta) – pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider.

Comme nous en avons l’habitude, voici un petit tour d’horizon des nouveautés qui ont été introduites par Microsoft. Pour rappel, ces versions Insider Preview de Windows 11 contiennent des nouveautés qui ont de bonnes chances d’arriver pour tout le monde dans une prochaine mise à jour mensuelle.

Note : les canaux Dev et Bêta disposent pour le moment des mêmes nouveautés. Les builds 26300 sur le canal Dev correspondent à Windows 11 version 26H2 ; les builds 26220 sur le canal Bêta à les canaux Dev et Bêta disposent pour le moment des mêmes nouveautés. Les builds 26300 sur le canal Dev correspondent à; les builds 26220 sur le canal Bêta à Windows 11 version 25H2

Quelles sont les nouveautés dans ces nouvelles versions de Windows 11 ?

La protection de l’administrateur fait son retour

La protection de l’administrateur fait son retour dans ces versions de test de Windows 11. Microsoft avait désactivé la fonctionnalité le 23 janvier 2026 en raison d’un problème de fiabilité qui a détectée lors de son déploiement. À l’époque, la firme avait promis une réactivation dans une prochaine version : c’est chose faite.

Contrairement au contrôle de compte d’utilisateur (UAC) classique, la protection de l’administrateur adopte une approche « just-in-time » : lorsqu’une action nécessite des privilèges élevés, Windows génère un jeton administrateur temporaire après une authentification via Windows Hello, puis le détruit aussitôt la tâche terminée. Les droits ne sont donc jamais laissés ouverts en permanence, ce qui limite considérablement la surface d’attaque pour les logiciels malveillants.

La nouvelle fonctionnalité « Protection de l’administrateur » dans l’application Sécurité Windows de Windows 11 / Source : Microsoft

La fonctionnalité reste désactivée par défaut et doit être activée manuellement, soit via une stratégie de groupe, soit via OMA-URI dans Intune pour les environnements d’entreprise.

Le bandeau de partage devient moins intrusif

Le bandeau de partage (drag tray) — le panneau qui s’affiche quand vous faites glisser un élément vers le haut de l’écran pour le partager — a été revu suite aux retours de certains utilisateurs. L’aperçu qui apparaît lorsque l’on approche du bord de l’écran est désormais plus petit, ce qui limite les déclenchements involontaires. Microsoft indique également que le bandeau de partage est plus facile à fermer lors d’interactions près du haut de l’écran.

Le bandeau de partage apparaît en haut de l’écran lorsque vous faites glisser un fichier depuis l’Explorateur de fichiers ou le Bureau / © Microsoft

Explorateur de fichiers : saisie vocale, flashs blancs et déblocage de fichiers

Trois améliorations sont au programme pour l’Explorateur de fichiers.

Vous pouvez maintenant utiliser la saisie vocale (raccourci Win + H ) directement dans le champ de renommage d’un fichier ou d’un dossier dans l’Explorateur de fichiers. Une petite lacune qui durait depuis un moment et qui est donc comblée.

Deux sources de flash blanc ont également été supprimées : à l’ouverture d’une nouvelle fenêtre ou d’un nouvel onglet lorsque l’Explorateur de fichiers est configuré pour s’ouvrir sur « Ce PC » et lors du redimensionnement des éléments de l’interface.

Enfin, le mécanisme de déblocage des fichiers téléchargés depuis Internet a été rendu plus fiable. Pour rappel, depuis la mise à jour d’octobre 2025, l’Explorateur de fichiers bloque automatiquement l’aperçu de ces fichiers pour prévenir une fuite des hachages NTLM (il faut passer par les Propriétés du fichier et cocher Débloquer pour en réactiver la prévisualisation).

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal Bêta du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Windows Insider : s’inscrire et installer Windows 11 Insider Preview

Une fois inscrit et le canal Bêta sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26220.7961 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.

